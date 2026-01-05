Lecce x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Nesta terça-feira (6), Lecce e Roma se enfrentam às 14h (de Brasília), no Estádio Via del Mare, pela 19ª rodada da Serie A.

Como chega o Lecce

O Lecce chega embalado após segurar o empate contra a Juventus e subiu para a 16ª posição, com 17 pontos. Além disso, nas últimas cinco rodadas, a equipe teve duas vitórias, duas derrotas e o empate diante da Velha Senhora. Os resultados, inclusive, deixaram o clube em uma situação mais confortável na tabela, com cinco pontos de vantagem para a Fiorentina, que abre o Z3 da Serie A.

Contudo, o técnico Eusebio Di Francesco ainda precisa lidar com uma série de desfalques no elenco. Mergim Berisha, Riccardo Sottil e Tete Morente, lesionados, são baixas confirmadas para esta terça-feira. Além deles, Lassana Coulibaly segue com a sua seleção na Copa Africana de Nações.

Como chega a Roma

Por outro lado, a Roma vive um momento de instabilidade e perdeu posições na tabela. O time da capital perdeu para a Atalanta na rodada passada e teve três derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Italiano. Dessa maneira, o time comandado por Gasperini caiu para o 5º lugar, com 33 pontos, seis a menos que a líder Inter de Milão.