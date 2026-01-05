Lecce x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Lecce x Roma: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Nesta terça-feira (6), Lecce e Roma se enfrentam às 14h (de Brasília), no Estádio Via del Mare, pela 19ª rodada da Serie A.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Lecce
O Lecce chega embalado após segurar o empate contra a Juventus e subiu para a 16ª posição, com 17 pontos. Além disso, nas últimas cinco rodadas, a equipe teve duas vitórias, duas derrotas e o empate diante da Velha Senhora. Os resultados, inclusive, deixaram o clube em uma situação mais confortável na tabela, com cinco pontos de vantagem para a Fiorentina, que abre o Z3 da Serie A.
Contudo, o técnico Eusebio Di Francesco ainda precisa lidar com uma série de desfalques no elenco. Mergim Berisha, Riccardo Sottil e Tete Morente, lesionados, são baixas confirmadas para esta terça-feira. Além deles, Lassana Coulibaly segue com a sua seleção na Copa Africana de Nações.
Como chega a Roma
Por outro lado, a Roma vive um momento de instabilidade e perdeu posições na tabela. O time da capital perdeu para a Atalanta na rodada passada e teve três derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Campeonato Italiano. Dessa maneira, o time comandado por Gasperini caiu para o 5º lugar, com 33 pontos, seis a menos que a líder Inter de Milão.
Assim como o Lecce, a Roma também enfrenta alguns problemas para o jogo desta terça-feira. Gianluca Mancini e Mario Hermoso cumprem suspensão por acúmulo de cartões. Lorenzo Pellegrini está fora por lesão, enquanto Neil El Aynaoui e Evan Ndicka estão com suas seleções na Copa Africana de Nações. Por fim, Tommaso Baldanzi e Leon Bailey aparecem como dúvidas.
LECCE X ROMA
19ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: terça-feira, 06/01/2026, às 14h (de Brasília).
Local: Estádio Via del Mare, em Lecce.
LECCE: Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Pierotti, Helgason, Banda, Stulic. Técnico: Eusebio Di Francesco.
ROMA: Svilar, Celik, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Koné, Cristante, Wesley, Soulé, Paulo Dybala, Ferguson. Técnico: Gasperini.
Árbitro: Juan Luca Sacchi.
Auxiliares: Gamal Mokhtar e Alex Cavallina.
VAR: Matteo Gariglio.