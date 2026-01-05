Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lateral do Rangers sofre acusação de causar acidente depois de vitória contra rival

Dujon Sterling, do Rangers, é alvo de denúncia da polícia escocesa por infringir leis de trânsito por ser envolver em um incidente
O icônico clássico na Escócia entre Celtic e Rangers, recentemente trouxe desdobramentos para fora do campo. Isso porque poucas horas depois do clássico na cidade de Glasgow, o lateral Dujon Sterling passou a ser alvo de acusações atreladas ao desrespeito a algumas leis de trânsito. Até porque ele s envolveu em um incidente de carro na madrugada, do último domingo (04). A polícia local comunicou que o acidente não deixou feridos ou vítimas fatais. De acordo com as autoridades de segurança no país, a “Police Scotland” o incidente ocorreu por volta das 1h25 (horário local).

No caso, houve uma batida que envolveu apenas um carro. Posteriormente, a polícia prendeu o motorista e lhe acusou de maneira formal. Na sequência, ele precisará se apresentar à Justiça em data que a instituição ainda irá definir.

Clássico na Escócia aumenta cobrança

Deste modo, o acidente ocorreu poucas horas após o último clássico na Escócia. Na oportunidade, o Rangers venceu o Celtic por 3 a 1, em confronto que ocorreu no estádio Parkhead. Com o resultado, as equipes estão empatadas com a mesma pontuação. Ao mesmo tempo, houve o crescimento do cenário de pressão sobre o técnico Wilfried Nancy. No gramado, o lateral dos Rangers foi um dos jogadores que tiveram melhores performances. Já depois do jogo, ele fez questão de utilizar as redes sociais para provocar o comandante rival. No caso, ele recuperou uma publicação misteriosa feita pelo treinador francês algumas semanas antes. Com isso, a atitude repercutiu entre os torcedores depois do jogo.

 

