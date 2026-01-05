Lateral do Rangers sofre acusação de causar acidente depois de vitória contra rival

Lateral do Rangers sofre acusação de causar acidente depois de vitória contra rivalDujon Sterling, do Rangers, é alvo de denúncia da polícia escocesa por infringir leis de trânsito por ser envolver em um incidente
O icônico clássico na Escócia entre Celtic e Rangers, recentemente trouxe desdobramentos para fora do campo. Isso porque poucas horas depois do clássico na cidade de Glasgow, o lateral Dujon Sterling passou a ser alvo de acusações atreladas ao desrespeito a algumas leis de trânsito. Até porque ele s envolveu em um incidente de carro na madrugada, do último domingo (04). A polícia local comunicou que o acidente não deixou feridos ou vítimas fatais. De acordo com as autoridades de segurança no país, a “Police Scotland” o incidente ocorreu por volta das 1h25 (horário local).
No caso, houve uma batida que envolveu apenas um carro. Posteriormente, a polícia prendeu o motorista e lhe acusou de maneira formal. Na sequência, ele precisará se apresentar à Justiça em data que a instituição ainda irá definir.
Clássico na Escócia aumenta cobrança
Deste modo, o acidente ocorreu poucas horas após o último clássico na Escócia. Na oportunidade, o Rangers venceu o Celtic por 3 a 1, em confronto que ocorreu no estádio Parkhead. Com o resultado, as equipes estão empatadas com a mesma pontuação. Ao mesmo tempo, houve o crescimento do cenário de pressão sobre o técnico Wilfried Nancy. No gramado, o lateral dos Rangers foi um dos jogadores que tiveram melhores performances. Já depois do jogo, ele fez questão de utilizar as redes sociais para provocar o comandante rival. No caso, ele recuperou uma publicação misteriosa feita pelo treinador francês algumas semanas antes. Com isso, a atitude repercutiu entre os torcedores depois do jogo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook.