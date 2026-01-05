Kings League Nations: Confira os jogos, horários e onde assistir desta segunda (05/1)

A Kings League Nations chega na sua segunda rodada podendo definir já alguns classificados e seus primeiros eliminados na competição. Nesta segunda-feira (05/1), mais dois jogos acontecem na Trident Arena e os rumos da competição podem começar a ser definido.

Polônia x Itália

O primeiro jogo do dia será entre Polônia e Itália, que pode definir o rumo das duas seleções. Os poloneses perderam na estreia para a Argélia e precisa vencer para sonhar com o mata-mata. Contudo, uma derrota pode custar a eliminação da Nations. Já os italianos vivem uma situação contrária. Afinal, a equipe venceu a França por 8 a 0 na primeira rodada e pode garantir seu lugar na próxima fase com um novo triunfo. A partida está prevista para começar às 18h.

Colômbia x Holanda

Já a segunda partida do dia virou uma verdadeira decisão já na segunda rodada. Afinal, ambas as seleções perderam no primeiro jogo e precisam vencer para seguir vivos na competição. Atual vice-campeão, a Colômbia perdeu para Marrocos, enquanto a Holanda sofreu um revés diante do Chile. Assim, um triunfo deixa um em situação boa para avançar ao mata-mata, enquanto outro time estará muito próximo da eliminação.