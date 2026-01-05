Kaio Jorge fica, e Cruzeiro avalia ação na Fifa contra o Flamengo

Kaio Jorge fica, e Cruzeiro avalia ação na Fifa contra o FlamengoRaposa entende que Rubro-Negro estava "assediando" o jogador, que possui contrato até o fim de 2028; entenda a situação
O atacante Kaio Jorge seguirá no Cruzeiro para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (5/1), a diretoria da Raposa se reuniu com o jogador, selando sua permanência e encerrando qualquer especulação acerca de uma possível ida para o Flamengo.
Dessa forma, segundo informações do “ge”, o clube mineiro estuda uma ação na Fifa contra os cariocas por conta de um suposto assédio a Kaio Jorge. Afinal, pessoas do Flamengo estariam buscando contato direto com o jogador mesmo após propostas recusadas pelo Cruzeiro. Isso, aliás, é proibido pela Fifa, visto que o atacante tem contrato em vigor (até dezembro de 2028).
O Rubro-Negro chegou a realizar ofertas envolvendo o ponta Everton Cebolinha, além de dinheiro, para contar com o artilheiro do Brasileirão 2025. A última proposta era de 32 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões na cotação atual), já contando o valor de mercado de Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros (R$ cerca de 50 milhões). O Cruzeiro, porém, não queria vender o jogador por menos de 50 milhões de euros (R$ 324 milhões).
Kaio Jorge se apresentou com o restante do elenco nesta segunda, tendo o primeiro contato com o técnico Tite. O atacante de 23 anos, que vai para sua terceira temporada na Toca da Raposa, já possui 33 gols (em 69 jogos) com a camisa celeste, sendo 26 (em 46 partidas) em 2025.