Kaio Jorge fica, e Cruzeiro avalia ação na Fifa contra o Flamengo

Raposa entende que Rubro-Negro estava "assediando" o jogador, que possui contrato até o fim de 2028; entenda a situação / Crédito: Jogada 10

O atacante Kaio Jorge seguirá no Cruzeiro para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (5/1), a diretoria da Raposa se reuniu com o jogador, selando sua permanência e encerrando qualquer especulação acerca de uma possível ida para o Flamengo. Dessa forma, segundo informações do “ge”, o clube mineiro estuda uma ação na Fifa contra os cariocas por conta de um suposto assédio a Kaio Jorge. Afinal, pessoas do Flamengo estariam buscando contato direto com o jogador mesmo após propostas recusadas pelo Cruzeiro. Isso, aliás, é proibido pela Fifa, visto que o atacante tem contrato em vigor (até dezembro de 2028).