John Kennedy antecipa retorno aos treinos no Fluminense

Atacante encurta férias e inicia atividades ao lado de grupo que vai disputar primeiras rodadas do Campeonato Carioca
O atacante John Kennedy encurtou as férias e se apresentou no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (05). O centroavante participou de atividades com o grupo que vai representar o Fluminense nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O retorno do camisa 99, aliás, estava previsto para o dia 8, junto com o elenco principal.

O Fluminense optou por dividir o elenco em dois grupos para a reapresentação visando a temporada de 2026. O primeiro grupo se reapresentou no dia 2 e é formado, em sua maioria, por jovens jogadores. A ideia, afinal, é dar a Zubeldía mais tempo para observar os garotos, já que em 2025 a sequência final das competições não permitiu essa avaliação.

Não é a primeira vez que John Kennedy toma essa postura. No início de 2024, o camisa 99 também retornou às atividades antes do elenco principal. Naquela ocasião, o atacante buscou focar no Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira.

Com JK à disposição, o treinador passa a ter três opções de centroavante para as primeiras rodadas do Carioca: John Kennedy, Lelê e o jovem Keven Samuel. A posição foi um dos grandes problemas da equipe em 2025, e o clube busca soluções para 2026, seja com alternativas internas ou com contratações.

A diretoria do Fluminense tem Hulk como principal alvo para o comando do ataque e aguarda definição do jogador com o Atlético. Por fim, o Flu já anunciou o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que também já participam dos treinos.

