Jogadores do Palmeiras realizam exames médicos para temporada 2026

Atletas se apresentaram na noite de domingo e dormiram no CT. Estreia na temporada será no sábado (10)

Os jogadores do Palmeiras passaram por uma bateria de exames médicos nesta segunda-feira (5). Eles se apresentaram na noite de domingo e dormiram na Academia de Futebol para realizar o procedimento, comum no início de toda pré-temporada.

O clube informou que os atletas passaram por coleta de exames laboratoriais, além de uma série de avaliações: cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas, nutricionais, dentais e neurocognitivas. Além disso, houve ainda ultrassonografia, avaliações funcionais, biomecânicas e testes de força e potência.

LEIA MAIS: Bahia faz contato por Weverton, do Palmeiras

Com a volta de Abel Ferreira, os jogadores farão a primeira atividade no campo nesta terça-feira (6). O treinador retornará ao Brasil nesta segunda para iniciar os preparativos para o início da temporada.

O Palmeiras estreia em 2026 no sábado (10), contra a Portuguesa, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá no Canindé às 20h30 (de Brasília).