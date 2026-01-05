Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do Palmeiras realizam exames médicos para temporada 2026

Jogadores do Palmeiras realizam exames médicos para temporada 2026

Atletas se apresentaram na noite de domingo e dormiram no CT. Estreia na temporada será no sábado (10)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os jogadores do Palmeiras passaram por uma bateria de exames médicos nesta segunda-feira (5). Eles se apresentaram na noite de domingo e dormiram na Academia de Futebol para realizar o procedimento, comum no início de toda pré-temporada.

O clube informou que os atletas passaram por coleta de exames laboratoriais, além de uma série de avaliações: cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas, nutricionais, dentais e neurocognitivas. Além disso, houve ainda ultrassonografia, avaliações funcionais, biomecânicas e testes de força e potência.

LEIA MAIS: Bahia faz contato por Weverton, do Palmeiras

Com a volta de Abel Ferreira, os jogadores farão a primeira atividade no campo nesta terça-feira (6). O treinador retornará ao Brasil nesta segunda para iniciar os preparativos para o início da temporada.

O Palmeiras estreia em 2026 no sábado (10), contra a Portuguesa, na primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá no Canindé às 20h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar