Itália bate a Polônia e se classifica na Kings League Nations

Com mais um show de Perrotti, italianos vencem mais uma e se garantem ao menos no Last Chance da competição

Logo aos dois minutos, durante o escalonado, Daniel Rossi recebeu pela esquerda, deu linda finta e bateu no contrapé do goleiro para fazer 1 a 0. Já com todos os jogadores em quadra, a Polônia chegou ao empate com Dawid Linca, finalizando no cantinho. Os poloneses tentaram a virada acionando o pênalti do presidente. Contudo, o influenciador Isak acabou parando no goleiro italiano. Por fim, no gol dobro, os arqueiros brilharam e a partida foi para o intervalo com 1 a 1 no marcador.

A Itália conseguiu sua segunda vitória nesta Kings League Nations, ao bater a Polônia por 7 a 3, nesta segunda-feira (05/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da competição e garantiram seu lugar no mata-mata da competição. Os italianos contaram novamente com uma grande atuação de seu camisa 10, Perrotti, para conseguir o triunfo. Já os poloneses respiram por aparelho

Itália vence de novo na Kings League Nations

A etapa final começou com o dado, que definiu um 3×3 e ambas as seleções viriam a marcar neste período. Primeiro, Jaszczak colocou a Polônia na frente, mas Colombo deixou tudo igual. Com todos os atletas de volta, os poloneses até voltaram a passar na frente do marcador novamente com Bienas, mas os italianos construiu a vitória nos minutos finais.

Primeiro, Colombo marcou novamente e empatou o jogo. Depois o influenciador Blur converteu seu pênalti do presidente e confirmou a virada italiana e Perrotti fez 5 a 3 para a Azzurra. Com a vantagem, a Itália acionou sua carta secreta e ativou um pênalti invertido. Chironi defendeu a cobrança e marcou ”um gol” para sua equipe, fazendo com que o embate fosse para o matchball com um 6 a 3.

Na reta final, a Polônia até chegou a marcar, mas teve seu gol anulado por impedimento. Já o craque Perrotti fez um verdadeiro golaço para garantir a vitória italiana por 7 a 3.

A situação de Itália e Polônia na Kings League Nations

Com o resultado, a Itália já está classificada para o mata-mata, mas ainda precisa saber se vai direto para as quartas de final ou vai jogar o Last Chance. Já a Polônia precisa de um milagre para conseguir chegar nas fases eliminatórias.