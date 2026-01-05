Influenciadora grávida de Gil expõe barrigão e cita atual namorada do ex-jogador

Gestação de Juliana Merhy já tem duração de cinco meses, fruto de um relacionamento extraconjungal com o ex-jogador / Crédito: Jogada 10

A influenciadora Juliana Merhy está grávida de cinco meses depois de se envolver em um relacionamento extraconjugal com o ex-zagueiro Gil Baloi. Assim, a produtora de conteúdo utilizou suas redes sociais para expor novos registros de como progride a sua gravidez e do bebê, que ganhará o nome de Giovanni. Em uma interação com seus seguidores, ela recebeu um questionamento sobre a paternidade e chegou até a citar Elana, ex-BBB, e atualmente companheira do ex-defensor. “O Gilberto, namorado da Elana, é o pai desse bebê?”, perguntou uma internauta.

“Oi, o pai do Giovanni é ele, sim, acredito que ela não sabia de nada, ele sempre soube desde agosto”, indicou Juliana. Há pouco tempo, a influenciadora decidiu não guardar mais segredo e detalhou, de forma inédita, como se relacionou com Gil. De acordo com o relato dela, o ex-zagueiro de Corinthians, Santos e em algumas ocasiões da Seleção Brasileira, assegurou que estava solteiro na oportunidade. A produtora de conteúdo apontou que eles se conheceram em 2017 e foram juntos para a China no mesmo ano, período em que Gil atuava em uma equipe do país. Posteriormente, eles deixaram de ter contato entre 2019 e 2025. A partir de janeiro do ano passado, os dois se reaproximaram, pois o jogador tomou conhecimento que Juliana voltou a estar solteira. “No meio desse tempo, conheci outra pessoa e me casei. Após o meu divórcio, em agosto de 2024, ele voltou a me procurar. Depois de anos sem ter contato nenhum, nos reaproximamos em janeiro deste ano. Tivemos um desentendimento em março e voltamos a nos falar novamente em maio”, esclareceu.

“Antes de nos reencontrarmos, eu perguntei se ele estava solteiro, e ele afirmou que sim. Eu sempre frequentei as residências dele, e todos em sua volta sabiam da minha existência”, complementou. Traição e mentira criam crise em namoro de Gil Ao que tudo indica, ele seguia namorando Elana Valenaria, participante da edição de 2019 do Big Brother Brasil. A piauense, aliás, acompanhou o ex-defensor em uma visita a Neo Química Arena, no dia 20 de novembro do ano passado. Na oportunidade, o ex-jogador recebeu uma homenagem no Corinthians por seu histórico vencedor.