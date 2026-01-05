Gvardiol fratura fíbula e desfalca Manchester City por quatro meses

Zagueiro croata terá que passar por cirurgia após lesão no empate com o Chelsea; Pep Guardiola também perde Ruben Dias e vive crise defensiva / Crédito: Jogada 10

O empate amargo sofrido nos acréscimos contra o Chelsea trouxe consequências muito mais graves para o Manchester City do que apenas os dois pontos perdidos na corrida pelo título da Premier League. Os exames realizados após a partida confirmaram o pior cenário para o zagueiro Josko Gvardiol: o croata sofreu uma fratura na fíbula da perna direita durante o clássico disputado neste último domingo (04). Diante da gravidade da lesão, o clube anunciou que o defensor passará por um procedimento cirúrgico ainda nesta semana para corrigir a fratura. O prognóstico inicial é desanimador para a torcida dos Citizens. A estimativa do departamento médico é que Gvardiol fique afastado dos gramados por cerca de quatro meses, perdendo praticamente todo o restante da temporada europeia. Para piorar o pesadelo defensivo de Pep Guardiola, o zagueiro Rúben Dias também virou baixa. O português deixou o campo nos minutos finais do confronto com suspeita de lesão muscular e deve desfalcar a equipe por algumas semanas, juntando-se a John Stones, que já está entregue ao departamento médico há meses.

Guardiola lamenta baixas e Manchester City vai ao mercado Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola não escondeu a preocupação com o desmanche de sua linha defensiva. “Claro que são muitas lesões. John Stones está fora há alguns meses, Ruben e Josko estarão fora também”, lamentou o espanhol. Apesar do cenário adverso, o treinador tentou manter o otimismo sobre a capacidade de adaptação do elenco: “Depois do que aconteceu na temporada passada, se estivermos fortes vamos encontrar uma solução”.