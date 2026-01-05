Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guanabara City x Vasco, pela Copinha: onde assistir

Times se enfrentam pela segunda rodada do Grupo 12. Ambos venceram na estreia da competição
Nesta terça-feira (6), o Vasco volta a jogar pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário será o Guanabara City, que assim como o Cruz-Maltino, venceu na primeira rodada. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 12. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio José Vessi, em Cravinhos e vale a liderança. I9 e Velo Clube se enfrentam na sequência, às 17h15.

LEIA MAIS: Acertado com o Vasco, Johan Rojas se despede do Monterrey, do México

Onde assistir?

Record News e Xsports

Como chega o Guanabara City?

Embalado após vencer o I9 na estreia, por 3 a 0, o clube goiano quer fazer história logo em sua primeira participação na Copinha. O time é líder do Grupo 12, no saldo de gols, por ter marcado um a mais que o Vasco, na primeira rodada.

Como chega o Vasco?

O Cruz-Maltino chega como favorito para vencer o jogo, principalmente pela boa atuação na vitória sobre o Velo Clube, por 2 a 0. Zuccarello, o camisa 10 do time, estreou na competição com gol e se encheu de moral para liderar a equipe no confronto. Bruno Lopes, que já foi utilizado no time profissional, marcou o outro gol do time.

