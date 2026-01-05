Grêmio progride em conversas e se aproxima da contratação de Enamorado

Atacante desperta o interesse do Imortal após destaque na última temporada pelo Junior Barranquilla, que termina com o título colombiano / Crédito: Jogada 10

A nova diretoria do Grêmio cumpre a promessa de realizar mudanças após iniciar o mandato. Entre as modificações já em curso estão a reformulação no departamento de futebol e a postura agressiva no mercado de transferências. Inclusive, com relação a esta segunda situação, o Imortal está perto de fechar mais um reforço, o atacante Jose Enamorado. De acordo com a imprensa colombiana, o Junior Barranquilla aceita negociá-lo por três milhões de dólares (pouco mais de R$ 16 milhões na cotação atual) para adquiri-lo em definitivo. O jogador, de 26 anos, despertou o interesse do Tricolor gaúcho depois de se sobressair pelo Junior Barranquilla, na temporada passada. Isso porque, o ponta fez oito gols e deu cinco assistências na campanha que garantiu o título colombiano. Com este rendimento, ele foi eleito o melhor jogador do Torneio Clausura.

Ele também provou que tem poder de decisão, já que anotou três dos quatro gols nas duas partidas da decisão do Campeonato Colombiano. Na oportunidade, o Junior Barranquilla venceu duas vezes o Tolima. Por sinal, Enamorado se notabiliza pela sua força, habilidade e velocidade. Uma situação que pode favorecer o desfecho positivo nas tratativas é que o vínculo de Enamorado com o clube colombiano expira ao fim de 2026. Ou seja, ele estará apto a assinar um pré-contrato a partir da metade deste ano. Movimentação do Grêmio na janela A contratação de atacantes de velocidade foi uma prioridade que o técnico Luís Castro percebeu ao traçar o planejamento para a temporada de 2026. Afinal, o comandante identificou uma carência de peças para essa posição no elenco. Desta forma, o departamento de futebol agiu rápido e encaminhou as contratações de Enamorado e o retorno de Tetê. Outras alternativas no grupo para cumprir essa função serão Amuzu, Willian, além dos jovens Gabriel Mec e a Roger.