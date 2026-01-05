Grêmio faz 7 a 0 no Galvez e fica próximo do mata-mata na Copinha

Grêmio faz 7 a 0 no Galvez e fica próximo do mata-mata na CopinhaFelipe Magalhães marca três vezes no segundo tempo e é o nome da goleada em Votuporanga, pela segunda rodada do torneio
O Grêmio deu um passo largo rumo à classificação na Copinha, maior competição de base do futebol brasileiro. Os jovens do Tricolor golearam o Galvez-AC por 7 a 0 na tarde desta segunda-feira (5), pela segunda rodada do Grupo 2, em Votuporanga. O atacante Felipe Magalhães anotou um hat-trick, enquanto Zortéa, Liedson, contra, João Borne e Ryan fizeram os outros gols do triunfo.
Com a vitória, o Grêmio chegou aos seis pontos, com 100% de aproveitamento e nove gols de saldo. O Tricolor, assim, pode garantir a vaga ainda nesta segunda-feira, caso haja um empate ou vitória do Votuporanguense no jogo de logo mais, às 18h15, contra o Falcon, que fecha a segunda rodada da chave.
O Galvez, entretanto, amargou a segunda derrota e ficou em situação complicada. A equipe, afinal, depende do resultado da outra partida do grupo para saber se ainda terá chances de classificação na última rodada.
Zortéa abriu o placar no começo do primeiro tempo em cobrança de pênalti. Liedson, contra, e João Borne ampliaram ainda na etapa inicial. Na segunda etapa, Fellipe Magalhães foi protagonista e marcou três gols — primeiro hat-trick desta edição da competição de base. Nos acréscimos, Ryan fechou a goleada contra a equipe do Acre.
Por fim, o Grêmio fecha a primeira fase na próxima quinta-feira (8), contra o Votuporanguense, às 21h30. Antes, às 19h15, Galvez e Falcon se enfrentam.
