Grêmio faz 7 a 0 no Galvez e fica próximo do mata-mata na Copinha

Felipe Magalhães marca três vezes no segundo tempo e é o nome da goleada em Votuporanga, pela segunda rodada do torneio / Crédito: Jogada 10

O Grêmio deu um passo largo rumo à classificação na Copinha, maior competição de base do futebol brasileiro. Os jovens do Tricolor golearam o Galvez-AC por 7 a 0 na tarde desta segunda-feira (5), pela segunda rodada do Grupo 2, em Votuporanga. O atacante Felipe Magalhães anotou um hat-trick, enquanto Zortéa, Liedson, contra, João Borne e Ryan fizeram os outros gols do triunfo. Com a vitória, o Grêmio chegou aos seis pontos, com 100% de aproveitamento e nove gols de saldo. O Tricolor, assim, pode garantir a vaga ainda nesta segunda-feira, caso haja um empate ou vitória do Votuporanguense no jogo de logo mais, às 18h15, contra o Falcon, que fecha a segunda rodada da chave.