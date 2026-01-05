Globo oficializa transmissão de dois torneios entre janeiro e março de 2026

Emissora tem trabalhado para expandir ainda mais seu portfólio durante a temporada atual, que ainda contará com Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

A Globo expandiu seu portfólio para virada do ano e oficializou a transmissão dos Campeonatos Carioca e Mineiro de 2026. Com estreias previstas para o próximo fim de semana, as partidas serão distribuídas entre TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais do grupo. Os horários também passarão por mudanças.

O Campeonato Carioca permanece sob forte exposição nos veículos da emissora, mas com grade horária distinta. Sabe-se que a divisão funcionará da seguinte forma: a TV Globo e a GeTV vão exibir um jogo por rodada, enquanto o SporTV ficará com dois confrontos. Já o Premiere mostrará todas as partidas da competição, que deve se estender até 8 de março. Com a tendência da manutenção da determinação da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), que restringe a realização de jogos às 16h devido ao calor, o canal deverá alterar sua grade habitual para partidas as 18h.

Campeonato Carioca A abertura do Estadual já contará com o atual campeão em campo. O Flamengo encara a Portuguesa no próximo domingo (11), às 20h30, em jogo antecipado da quinta rodada. A partida marca o pontapé inicial da caminhada rubro-negra na edição 2026 do torneio.

O formato, porém, não seguirá o mesmo padrão. Isso porque o Cariocão terá uma primeira fase com 12 clubes, divididos em dois grupos de seis equipes. As equipes do Grupo A enfrentam os times do B ao longo de seis rodadas. Ao final, o clube que somar mais pontos conquistará a Taça Guanabara. O Grupo A reúne Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. Já o Grupo B conta com Boavista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu.

Encerrada a Taça Guanabara, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em partida única. As semifinais acontecem em jogos de ida e volta, assim como a decisão. Globo no Campeonato Mineiro A emissora agora conta com a novidade do Mineirão em sua grade, também com divisão entre TV Globo e GeTV, além dos canais pagos. O SporTV exibirá todas as fases da competição, enquanto o Premiere ficará com 100% dos jogos de Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG. As transmissões em TV aberta e Youtube, ambas gratuitas, só conseguiram o acordo para exibir um jogo por rodada na primeira fase. Os canais também farão cobertura das principais partidas das etapas decisivas para todo o estado.