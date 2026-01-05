Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galvez x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h15

Tricolor Gaúcho busca classificação antecipada contra o Galvez, que luta para sobreviver na Copinha
Nesta segunda-feira (5), a segunda rodada do Grupo 2 da Copinha 2026 coloca frente a frente equipes em situações opostas. Galvez e Grêmio se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O duelo pode definir a classificação antecipada dos gaúchos ou a eliminação precoce dos acreanos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a peleja, ao vivo, a partir de 15h15. Fellipo Souza assume a bronca na narração. Álvaro Martin está de prontidão para auxiliá-lo nos comentários. David Silva, por sua vez, fica na reportagem, com seu enorme talento.

