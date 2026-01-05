Gabigol é apresentado pelo Santos e se coloca à disposição para estrear

Atacante desembarca na Vila Belmiro por empréstimo até o final do ano / Crédito: Jogada 10

Gabigol foi apresentado pelo Santos nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, e concedeu entrevista coletiva na qual já se colocou à disposição para estrear pelo clube. “Estou pronto, depende do Mister. Estou me sentindo bem”, afirmou o jogador, que também rasgou elogios ao técnico Juan Pablo Vojvoda. “Conversamos um pouco. Ele conhece minhas características, tem me surpreendido com os treinos e com o jeito dele. Tenho gostado bastante. Espero que sejamos felizes juntos”, disse o atacante, que ainda elogiou o estilo de jogo do treinador. “Foi pouco tempo de treino, mas creio que é um estilo que cabe mais a mim. A pressão mais curta, no campo do adversário, é o DNA do Santos. Ter a bola, atacar com muitos jogadores, fazer gols, correr riscos. Creio que estou no lugar certo”.

A citação ao estilo de jogo do treinador não foi em vão. Após a disputa da Copa do Brasil, Gabigol revelou em entrevista ao podcast “Podpah” que o estilo de jogo do seu antigo treinador, Leonardo Jardim, não o favorecia no Cruzeiro. Apesar da fala, o atacante garante que se dá bem com o técnico português e explicou os motivos que levaram à saída do clube mineiro. “Todos sabiam que eu queria ter mais minutos. E aí entrei na questão tática. Todo mundo sabe, eu sempre quis voltar. Achei que este era o momento certo. E as coisas aconteceram. Pedrinho (Lourenço, dono do Cruzeiro) ontem me mandou mensagem, disse que está muito feliz por mim. O Leonardo Jardim, a gente conversou hoje de manhã. O Kaio Jorge, todo o pessoal do Cruzeiro está feliz por mim. Era um desejo meu. Só teria um lugar para eu sair do Cruzeiro, que era o Santos”, afirmou o jogador. Gabigol “em casa” com retorno ao Santos Por fim, Gabigol afirmou estar “em casa” e que o Santos é seu “time do coração”: “Eu me sinto muito bem e feliz. Estando em casa, quando acontece alguma coisa de ruim, você vai para o colo da sua mãe. Eu queria voltar há muito tempo, as coisas não deram certo. Esse foi o timing certo, e com a ajuda do Cruzeiro, que entenderam esse momento”. “Voltar a usar (a camisa do Santos) talvez não seja a expressão correta. Eu nunca tirei, sempre usei a camisa que meu pai colocou em mim quando eu era pequeno. Toda vez que tive chance de usar em casa, eu também usava. Trocar com jogadores, estar sempre por perto. Esta camisa, para mim, é muito especial. Sempre foi a camisa que usei na minha infância, para jogar bola na rua. Na base do Santos também. É um sentimento especial, chegar no CT, na Vila, na rua, no restaurante, e saber que todo mundo está torcendo por você”, concluiu o novo centroavante do Peixe.

Veja outras respostas de Gabigol Sobre a expectativa para a temporada: “A gente tem que montar uma equipe forte. Uma formação que consiga ajudar os nossos jogadores da frente e de trás. O que precisar de mim, com a minha experiência, mais de 200 jogos com a camisa do Santos, eu vou estar disposto a ajudar. Tanto dentro quanto fora de campo. Pelos treinos, vejo um time muito empenhado, com as características do Vojvoda. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um grande adversário, que vem treinando antes da gente, isso conta. Creio que, na Vila, a gente não pode deixar ponto”. Sobre jogar com Neymar: “Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e também um amigo. Pude jogar com ele na Seleção. A gente sempre foi muito feliz dentro e fora de campo. O que a gente realmente quer, todos os jogadores, é ajudá-lo a estar 100%. A gente precisa dele na Copa. E também ajudar o Santos a estar no lugar certo, que é sempre brigando por título. Não tem como prometer títulos, mas o Santos tem que estar perto, no Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Paulista”. Sobre continuar após o empréstimo: “Eu respeito muito o Cruzeiro. É um time que me abraçou de uma forma que eu nunca imaginei. A torcida do Cruzeiro, diretoria, os jogadores. Sou muito grato. Eu tenho contrato com Cruzeiro ainda, e todos sabiam que o meu desejo era voltar para casa. A gente vai conversar. Tem praticamente o ano inteiro para resolver isso. Mas todo mundo sabe que Santos é minha casa, é o local que venho para as férias, ver minha família. Depois o presidente vai resolver isso”.