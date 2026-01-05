Fluminense x Águia Santa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Nesta segunda-feira (5), o Fluminense estreia na Copinha, às 21h30, contra o Água Santa pelo Grupo 25 da competição, no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba-SP. Os Moleques de Xerém viajaram no domingo (4), após o último treino no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Segundo maior campeão do torneio com cinco conquistas, os Moleques de Xerém buscam iniciar bem sua campanha na trajetória pelo hexa.

A Voz do Esporte está de prontidão para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 20h45. Pedro Casagrande narra, com Adélio Guimarães nos comentários e Will Ferreira na reportagem.