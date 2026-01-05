Fluminense recusa proposta por Santi Moreno

Fluminense recusa proposta por Santi MorenoClube colombiano tentou a contratação por empréstimo, mas jogador está nos planos do Tricolor das Laranjeiras
O Fluminense recusou uma proposta de empréstimo por Santi Moreno. O América de Cali, da Colômbia, tentou a investida, mas não chegou a um acordo, segundo o “ge”. Afinal, a diretoria tricolor acredita no desenvolvimento do jogador colombiano, que está nos planos para a próxima temporada.
O América de Cali fez uma proposta de empréstimo por um ano. Contudo, o Fluminense ainda aposta no desenvolvimento do jogador em 2025. Afinal, internamente o entendimento é que o jogador passou por dificuldades na adaptação ao Brasil, mas que com uma pré-temporada adequada e mais tempo pode render mais.
Dessa forma, Santi Moreno deve ser testado no Carioca. O técnico Luis Zubeldía, aliás, declarou que pretende observar mais os jogadores que receberam poucas oportunidades desde a sua chegada. Por isso, o colombiano integrou o primeiro grupo que se reapresentou na pré-temporada e que disputará as rodadas iniciais do Estadual.
Contratado no meio do ano passado para o lugar de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, Santi Moreno disputou apenas cinco jogos e ainda não convenceu. O Fluminense pagou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, pela contratação do jogador. Por lá, ele fez 22 gols e 31 assistências em 146 partidas.
