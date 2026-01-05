Fluminense recusa proposta por Santi Moreno

Clube colombiano tentou a contratação por empréstimo, mas jogador está nos planos do Tricolor das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

O Fluminense recusou uma proposta de empréstimo por Santi Moreno. O América de Cali, da Colômbia, tentou a investida, mas não chegou a um acordo, segundo o “ge”. Afinal, a diretoria tricolor acredita no desenvolvimento do jogador colombiano, que está nos planos para a próxima temporada. O América de Cali fez uma proposta de empréstimo por um ano. Contudo, o Fluminense ainda aposta no desenvolvimento do jogador em 2025. Afinal, internamente o entendimento é que o jogador passou por dificuldades na adaptação ao Brasil, mas que com uma pré-temporada adequada e mais tempo pode render mais.