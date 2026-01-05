Flamengo terá maratona de 12 jogos em 40 dias e teste de fogo para Filipe Luís

O calendário do futebol brasileiro não dará trégua ao Flamengo no início de 2026. Após encerrar a última temporada com um volume impressionante de 78 partidas e quatro títulos conquistados, o elenco rubro-negro se prepara para um ritmo semelhante já na largada deste ano. O planejamento aponta para uma sequência exaustiva que pode chegar a 12 jogos em um intervalo de apenas 40 dias. O período crítico vai de meados de janeiro até o início de março e não prevê nenhuma semana livre para treinamentos, exigindo gestão de elenco imediata.

O técnico Filipe Luís terá um verdadeiro “teste de fogo” logo em sua primeira pré-temporada completa. O time estará envolvido em quatro competições simultâneas: Campeonato Carioca, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Diferentemente de anos anteriores, a preparação será concentrada no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, descartando viagens internacionais para os Estados Unidos. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, para dar início aos trabalhos.