Flamengo terá maratona de 12 jogos em 40 dias e teste de fogo para Filipe Luís

Flamengo terá maratona de 12 jogos em 40 dias e teste de fogo para Filipe LuísEquipe disputa quatro torneios até março e estreia dos titulares deve ocorrer no clássico contra o Vasco
O calendário do futebol brasileiro não dará trégua ao Flamengo no início de 2026. Após encerrar a última temporada com um volume impressionante de 78 partidas e quatro títulos conquistados, o elenco rubro-negro se prepara para um ritmo semelhante já na largada deste ano. O planejamento aponta para uma sequência exaustiva que pode chegar a 12 jogos em um intervalo de apenas 40 dias. O período crítico vai de meados de janeiro até o início de março e não prevê nenhuma semana livre para treinamentos, exigindo gestão de elenco imediata.
O técnico Filipe Luís terá um verdadeiro “teste de fogo” logo em sua primeira pré-temporada completa. O time estará envolvido em quatro competições simultâneas: Campeonato Carioca, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Diferentemente de anos anteriores, a preparação será concentrada no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, descartando viagens internacionais para os Estados Unidos. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, para dar início aos trabalhos.
Logística, reforços e conflito de datas
A estratégia para suportar a carga física envolve o uso de um time alternativo nas três primeiras rodadas do estadual. Desse modo, a estreia da força máxima deve ocorrer no clássico contra o Vasco, dia 21 de janeiro, apenas nove dias após a volta dos titulares aos treinos. Além disso, a tabela já apresenta conflitos: o jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão precisará ser reagendado, pois coincide com a véspera da decisão da Recopa contra o Lanús.
Para encarar esse desafio, a diretoria projeta ter dois titulares por posição, embora ainda não tenha anunciado reforços oficiais, apesar do acerto encaminhado com o zagueiro Vitão. O prazo para fechar o elenco é curto, já que a janela de transferências encerra no dia 3 de março, coincidindo com o fim dessa primeira maratona.
Confira a sequência prevista para o Rubro-Negro:
- 21/01 – Flamengo x Vasco – Carioca
- 25/01 – Fluminense x Flamengo – Carioca
- 28/01 – São Paulo x Flamengo – Brasileirão
- 01/02 – Flamengo x Corinthians – Supercopa
- 04/02 – Flamengo x Internacional – Brasileirão
- 07/02 – Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ – Carioca
- 11/02 – Vitória x Flamengo – Brasileirão
- 14/02 – Carioca (quartas de final)
- 19/02 – Lanús x Flamengo – Recopa
- 22/02 – Carioca (semifinal – ida)
- 25/02 – Flamengo x Mirassol – Brasileirão (a reagendar)
- 26/02 – Flamengo x Lanús – Recopa
- 01/03 – Carioca (semifinal – volta)
