Flamengo já sabe onde estreará na temporada

Flamengo já sabe onde estreará na temporadaPartida inaugural de 2026 será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada, contra a Portuguesa
O Flamengo já sabe onde realizará sua estreia na temporada 2026. Ainda que sem o elenco principal, o Rubro-Negro dará o pontapé inicial no ano no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Será na partida contra a Portuguesa, neste domingo (11/1), válida pela quinta rodada da Taça Guanabara (jogo adiantado).
Segundo informações desta segunda-feira (5/1) do jornalista Venê Casagrande, a diretoria do Fla já realizou o pedido à Ferj, que organiza o Campeonato Carioca. Inicialmente, o prélio ocorrerá a partir das 18h (de Brasília), de acordo com a entidade do Rio de Janeiro.
Nesta segunda, houve vistoria de alguns estádios que surgiam como candidatos a receber a partida. Mas Moça Bonita, por exemplo, está com vestiários em obras. Dessa forma, não reúne condições para ser o palco do jogo em questão. O Luso-Brasileiro, da própria Portuguesa, também não passou na vistoria.
Sendo assim, o jogo de estreia do atual bicampeão carioca deverá ser mesmo no Raulino de Oliveira, ainda que a Ferj não confirme a demarcação do estádio como palco oficial. Assim, o primeiro jogo do Fla no Maracanã deverá ser contra ninguém menos que o arquirrival Vasco, no dia 21 de janeiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Tal duelo ocorrerá numa quarta-feira, às 21h30.