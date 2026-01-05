Flamengo já sabe onde estreará na temporada

Partida inaugural de 2026 será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada, contra a Portuguesa / Crédito: Jogada 10

O Flamengo já sabe onde realizará sua estreia na temporada 2026. Ainda que sem o elenco principal, o Rubro-Negro dará o pontapé inicial no ano no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Será na partida contra a Portuguesa, neste domingo (11/1), válida pela quinta rodada da Taça Guanabara (jogo adiantado). Segundo informações desta segunda-feira (5/1) do jornalista Venê Casagrande, a diretoria do Fla já realizou o pedido à Ferj, que organiza o Campeonato Carioca. Inicialmente, o prélio ocorrerá a partir das 18h (de Brasília), de acordo com a entidade do Rio de Janeiro.