Flamengo já sabe onde estreará na temporada

Partida inaugural de 2026 será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo adiantado da quinta rodada, contra a Portuguesa
O Flamengo já sabe onde realizará sua estreia na temporada 2026. Ainda que sem o elenco principal, o Rubro-Negro dará o pontapé inicial no ano no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Será na partida contra a Portuguesa, neste domingo (11/1), válida pela quinta rodada da Taça Guanabara (jogo adiantado).

Segundo informações desta segunda-feira (5/1) do jornalista Venê Casagrande, a diretoria do Fla já realizou o pedido à Ferj, que organiza o Campeonato Carioca. Inicialmente, o prélio ocorrerá a partir das 18h (de Brasília), de acordo com a entidade do Rio de Janeiro.

Nesta segunda, houve vistoria de alguns estádios que surgiam como candidatos a receber a partida. Mas Moça Bonita, por exemplo, está com vestiários em obras. Dessa forma, não reúne condições para ser o palco do jogo em questão. O Luso-Brasileiro, da própria Portuguesa, também não passou na vistoria.

Sendo assim, o jogo de estreia do atual bicampeão carioca deverá ser mesmo no Raulino de Oliveira, ainda que a Ferj não confirme a demarcação do estádio como palco oficial. Assim, o primeiro jogo do Fla no Maracanã deverá ser contra ninguém menos que o arquirrival Vasco, no dia 21 de janeiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Tal duelo ocorrerá numa quarta-feira, às 21h30.

Flamengo

