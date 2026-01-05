Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filipe Luís, do Flamengo, recebeu sondagem do Chelsea

Clube inglês busca substituto para o lugar de Enzo Maresca, mas não avançou nas conversas com treinador rubro-negro
Em busca de um substituto para o lugar de Enzo Maresca, o Chelsea chegou a fazer uma sondagem por Filipe Luís, do Flamengo. Contudo, as conversas não avançaram, de acordo com informações do “The Athletic”. Recentemente, o treinador renovou contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027 e é peça fundamental para o projeto em 2026.

Apesar do interesse, as conversas não avançaram. Afinal, a falta de licença para atuar na Europa e o fato de estar em início de trajetória como técnica, ainda que em rápida ascensão no mercado, foram considerados pelo clube inglês. Dessa forma, em nenhum momento a sondagem se tornou uma negociação.

Em junho, o Flamengo de Filipe Luís venceu o Chelsea por 3 a 1, pela Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o clube inglês saiu na frente do placar, mas sofreu a virada. O Rubro-Negro, aliás, foi dominante, mesmo quando perdia por 1 a 0. Na época, o trabalho de Filipe Luís rendeu elogios na imprensa europeia.

Portanto, o Chelsea segue em busca de um substituto para Enzo Maresca, que pediu demissão por divergência com a diretoria londrina. O nome favorito para assumir o lugar é Liam Rosenior, do Strarsbourg, da França. O treinador, que faz um bom trabalho no futebol francês, se encaixa no perfil buscado pelo clube: jovem, com metodologia moderna e experiência recente no cenário europeu.

Desde 2024 no comando do Flamengo, Filipe Luís já conquistou os títulos da Copa do Brasil, Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, além do vice do Intercontinental. Em 2026, o treinador pode conquistar a Recopa Sul-Americana e botar no currículo mais um título inédito como técnico.

