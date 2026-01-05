Filipe Luís, do Flamengo, recebeu sondagem do Chelsea

Clube inglês busca substituto para o lugar de Enzo Maresca, mas não avançou nas conversas com treinador rubro-negro

Apesar do interesse, as conversas não avançaram. Afinal, a falta de licença para atuar na Europa e o fato de estar em início de trajetória como técnica, ainda que em rápida ascensão no mercado, foram considerados pelo clube inglês. Dessa forma, em nenhum momento a sondagem se tornou uma negociação.

Em busca de um substituto para o lugar de Enzo Maresca, o Chelsea chegou a fazer uma sondagem por Filipe Luís, do Flamengo . Contudo, as conversas não avançaram, de acordo com informações do “The Athletic”. Recentemente, o treinador renovou contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027 e é peça fundamental para o projeto em 2026.

Em junho, o Flamengo de Filipe Luís venceu o Chelsea por 3 a 1, pela Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o clube inglês saiu na frente do placar, mas sofreu a virada. O Rubro-Negro, aliás, foi dominante, mesmo quando perdia por 1 a 0. Na época, o trabalho de Filipe Luís rendeu elogios na imprensa europeia.

Portanto, o Chelsea segue em busca de um substituto para Enzo Maresca, que pediu demissão por divergência com a diretoria londrina. O nome favorito para assumir o lugar é Liam Rosenior, do Strarsbourg, da França. O treinador, que faz um bom trabalho no futebol francês, se encaixa no perfil buscado pelo clube: jovem, com metodologia moderna e experiência recente no cenário europeu.

Desde 2024 no comando do Flamengo, Filipe Luís já conquistou os títulos da Copa do Brasil, Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, além do vice do Intercontinental. Em 2026, o treinador pode conquistar a Recopa Sul-Americana e botar no currículo mais um título inédito como técnico.

