Fifa e COI podem punir Estados Unidos por ataque à Venezuela? Entenda

A postura ofensiva dos Estados Unidos ao invadir a Venezuela para capturar o presidente Nicolás Maduro foi motivo para diversas acusações. Entre elas que o país norte-americano merecia algumas condenações internacionais, além de denúncias do desrespeito à soberania venezuelana e ao direito internacional. Assim, alguns setores da imprensa sugeriram que os EUA deveriam receber também sanções esportivas da Fifa e do Comitê Olímpico Internacional (COI). No entanto, a intensa interferência política e econômica do país em nível internacional é um empecilho para este cenário. A argumentação de diversos departamentos da imprensa para aplicar punições aos Estados Unidos é plausível. Afinal, outros países com comportamento agressivo ao realizar ataques foram punidos. É o caso da Rússia, que, após instaurar a guerra com a Ucrânia por território, sofreu castigos econômicos do próprio EUA e outros países que compõem a União Europeia.

No âmbito esportivo, clubes e seleções de futebol e vôlei da Rússia foram excluídos de competições oficiais. O mesmo ocorreu em outras modalidades, como Fórmula 1, judô e tênis. Além disso, eventos que deveriam ocorrer na Rússia mudaram de sede. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o COI estabeleceu como exigência que o país não poderia disputar as competições como uma nação. Deste modo, os russos e bielorrussos, desde a edição de 2024, em Paris, só podem disputar os torneios como atletas neutros e apenas em modalidades individuais. Houve também a instituição de critérios rígidos como a proibição do uso da bandeira, hino ou quaisquer emblemas nacionais da Rússia. Interferência dos Estados Unidos Mesmo que houvesse apelos para punições, o contexto geopolítico — com fortes divisões entre países e alianças políticas importantes — dificulta qualquer movimento efetivo de sanção ao governo dos EUA nas esferas esportivas e internacionais.