Fagner acerta saída do Corinthians e se aproxima de permanência no Cruzeiro

Lateral-direito tinha contrato até o fim do ano com o Timão e deve assinar com a Raposa ainda nesta semana

Fagner retornava ao Corinthians após empréstimo ao Cruzeiro, clube em que já havia manifestado interesse em permanecer. Antes disso, no entanto, o jogador precisava formalizar o desligamento do Timão para viabilizar a transferência. O acordo entre Corinthians e Fagner envolve pagamento de uma quantia ao atleta, sem qualquer compensação financeira por parte do Cruzeiro.

O lateral-direito Fagner acertou a rescisão de contrato com o Corinthians e deve assinar em definitivo com o Cruzeiro ainda nesta semana. O contrato do jogador com o clube paulista tinha duração até dezembro deste ano. Os valores da negociação não foram divulgados e o fim do vínculo entre atleta e Timão deve ser assinado ainda nesta segunda-feira (5).

Segundo informações da “CNN”, a rescisão deve gerar uma economia de cerca de R$ 8 milhões ao Corinthians, incluindo salários e multas que Fagner teria direito até o fim do contrato. Isso porque o Timão arcava com metade do valor do salário do jogador – o valor era dividido com o clube mineiro. Vale lembrar que reduzir os gastos com futebol é um dos objetivos da direção do Timão na temporada.

Tite e Libertadores pesaram a favor de Fagner no Cruzeiro

Dois fatores pesaram a favor da permanência de Fagner no Cruzeiro: sua experiência em Libertadores e a boa relação com Tite, treinador com quem trabalhou no Corinthians. O treinador chegou a levar o jogador para a disputa da Copa do Mundo de 2018 com o Brasil. Embora não tenha solicitado expressamente a contratação do lateral, o técnico deixou claro que contaria com ele caso o departamento de futebol do Cruzeiro optasse pela permanência.

Fagner vestiu a camisa do Corinthians em 563 jogos, distribuídos em duas passagens: a primeira entre 2006 e 2007, quando revelado pelo Timão, e a segunda de 2014 a 2024, após passagem pela Europa. Ao todo, marcou 12 gols e deu 56 assistências com a camisa alvinegra, conquistando cinco títulos: dois Brasileirões (2015 e 2017) e três Paulistões (2017, 2018 e 2019).

A chegada ao Cruzeiro aconteceu no início de 2025, para disputar a posição com William. Os dois alternaram a titularidade até julho, quando Fagner sofreu fratura na fíbula, afastando-se pelo restante da temporada. Ao todo, o jogador defendeu o clube celeste em 17 oportunidades, não balançou as redes e deu uma assistência.