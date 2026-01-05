Fã brasileira indica que não pôde assistir Messi por interferência da esposa

Suzy Cortez, modelo brasileira, alega que Antonela impede a sua entrada no estádio durante a final da MLS e promete confrontá-la / Crédito: Jogada 10

Apesar da nacionalidade argentina, Lionel Messi é ídolo de vários brasileiros pela sua genialidade nos gramados, como é o caso da modelo Suzy Cortez. No entanto, a admiração da brasileira lhe causou problemas, Isso porque ela alega que a esposa do craque, Antonela Rocuzzo, impediu a sua entrada no estádio para assistir ao astro, seu maior ídolo no futebol. Desta forma, a promessa da influenciadora é confrontar a mulher de Messi. Inclusive, Suzy já mora há alguns anos nos Estados Unidos e detém o título de “Miss Bumbum World”. A brasileira também acusa de ter sofrido bloqueio nas redes sociais de todos os familiares do jogador. Segundo relato da modelo, seria uma espécie de punição e que teve aumento nos meses passados.

Portanto, ela acredita que sofreu um impedimento de entrar no estádio que sediou a final da MLS, no começo de dezembro. De acordo com Suzy, este veto ocorreu depois de um pedido de Antonela, esposa de Messi, aos dirigentes do Inter Miami, clube que ele defende. A influenciadora ressalta que a situação provocou “constrangimento público” e fez surgir um cenário de apreensão sobre a utilização de influência pessoal em contextos esportivos profissionais. “Me senti humilhada. Ninguém deveria ser banido de um evento esportivo público por questões pessoais ou disputas nas redes sociais”, argumenta Suzy.