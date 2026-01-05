Ex-Corinthians e Fla cita Lewandowski como “reforço ideal” na Kings League Nations

Roger Guerreiro vem jogando a competição pela Polônia, falou da diferença do campo para o Fut 7 e pediu a ajuda do ídolo polônes

Ao ser questionado pelo J10 após a partida, quem ele traria para ajudar nesta reta final de Kings League Nations, Roger Guerreiro não titubeou em falar o maior nome da história da Polônia e que é um dos presidentes da equipe no torneio.

Ex-Corinthians e Flamengo, Roger Guerreiro não conseguiu ajudar a Polônia em sua primeira edição na Kings League Nations. Afinal, após perder na estreia para a Argélia, os europeus somaram uma nova derrota, desta vez para a Itália , nesta segunda-feira (05/1).

“O Lewandowski. Ele ia fazer a função de nova e eu ia vir um pouco mais de trás para fazer as tabelas com ele e ia ajudar bastante”, finalizou.

Sem contar com Lewandowski, a Polônia não vem conseguindo desempenhar um bom rendimento nesta Kings League Nations. Roger explicou a diferença do campo para o Fut7 e porque a equipe ainda não encaixou.

“Olha, é bem diferente, né? Quando eu jogava profissionalmente, sempre joguei no meio de campo, vindo um pouco mais de trás. Aqui com uma correria muito grande, o treinador optou por me deixar um pouco mais lá na frente, fazendo ali uma função de falso nove. Mas tentei fazer o meu melhor, ajudar aí a garotada da Polônia. Infelizmente, jogamos dois jogos muito difíceis, com duas equipes muito fortes. Vários jogadores já jogaram Kings League em seus países. A Polônia é a primeira vez que tem essa experiência. Acho que está sendo uma experiência muito bacana. Vamos tentar fazer melhor ainda contra a França no último jogo. Não sei se vai ter alguma chance de pegar a melhor vaga ou o melhor terceiro colocado, mas vamos tentar”, analisou Roger.

Roger Guerreiro vê Polônia se complicar na Kings League Nations

Agora, a Polônia precisa vencer seu último compromisso contra a França e torcer para uma combinação de resultados para seguir vivo na Kings League Nations. Algo que Roger Guerreiro ainda acredita.