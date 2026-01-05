Esporte Patos x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistir

Esporte Patos x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistirEsporte Patos e Cruzeiro se enfrentam no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP), às 20h30 (de Brasília)
Os garotos do Cruzeiro voltam a campo nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), contra o Esporte Patos, na 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo pelo Grupo 13 será disputado no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP).
Onde assistir
A partida terá transmissão no YouTube da Xsports.
Como chega o Cruzeiro
A Raposa chega para a partida após vencer o primeiro duelo contra o Barra. O jogo terminou em 3 a 0. Assim, o Cruzeiro assumiu a liderança do grupo, considerando que a Francana bateu o Esporte Patos na rodada inicial por apenas 1 a 0. Caso consiga a vitória e, dependendo do resultado do outro jogo, o time celeste garante a classificação para a próxima fase.
Em busca do bi, a Raposa tem, aliás, um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado em 2007. Assim, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 títulos. São Paulo, Fluminense e Internacional têm cinco conquistas cada. O Flamengo soma quatro, enquanto Santos e Atlético-MG têm três títulos cada.
Como chega o Esporte Patos
Apesar da derrota na primeira rodada, a equipe agora sonha em conseguir um bom resultado para melhorar sua condição na tabela de classificação. Assim, aposta suas fichas no atacante Mikael Lima, que fez sua estreia na Copinha.
Regulamento da Copinha 2026
A competição começa com a fase de grupos, que teve início no dia 2 de janeiro e seguirá até 11 de janeiro. Assim, 128 equipes estarão divididas em 32 grupos, cada um com quatro times.
Os clubes se enfrentam em turno único dentro das chaves, e os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro.
