Esporte Patos x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistir

Os garotos do Cruzeiro voltam a campo nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), contra o Esporte Patos, na 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior . O jogo pelo Grupo 13 será disputado no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP).

A partida terá transmissão no YouTube da Xsports.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa chega para a partida após vencer o primeiro duelo contra o Barra. O jogo terminou em 3 a 0. Assim, o Cruzeiro assumiu a liderança do grupo, considerando que a Francana bateu o Esporte Patos na rodada inicial por apenas 1 a 0. Caso consiga a vitória e, dependendo do resultado do outro jogo, o time celeste garante a classificação para a próxima fase.

Em busca do bi, a Raposa tem, aliás, um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado em 2007. Assim, o maior vencedor da Copinha é o Corinthians, com 11 títulos. São Paulo, Fluminense e Internacional têm cinco conquistas cada. O Flamengo soma quatro, enquanto Santos e Atlético-MG têm três títulos cada.

Como chega o Esporte Patos

Apesar da derrota na primeira rodada, a equipe agora sonha em conseguir um bom resultado para melhorar sua condição na tabela de classificação. Assim, aposta suas fichas no atacante Mikael Lima, que fez sua estreia na Copinha.