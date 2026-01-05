Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Endrick é apresentado pelo Lyon e revela conselho de Ancelotti

Endrick é apresentado pelo Lyon e revela conselho de Ancelotti

Atacante também fez um balanço dos seus últimos seis meses no Real Madrid (Espanha)
O atacante Endrick foi apresentado pelo Lyon (França) nesta segunda-feira (5) e revelou, em entrevista coletiva, que um conselho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o fez trocar de clube. O brasileiro, que não vinha sendo aproveitado por Xabi Alonso no Real Madrid, afirmou que a dica do italiano reforçou o desejo pela saída do clube espanhol.

Falei com Ancelotti, ele me deu instruções do que fazer para melhorar. Tocou muito no meu coração. Quis seguir o conselho dele, que foi ‘saia, jogue e desenvolva seu futebol onde você possa ser feliz’. Isso foi uma coisa muito importante. Eu que tomei a decisão, mas teve um pouquinho do Carlo. É um grande treinador, estive com ele no Real, treinei muito bem com ele”, revelou o jovem revelado pelo Palmeiras. 

Endrick ainda fez um balanço dos seus últimos meses no Real Madrid. O jogador atuou em apenas três partidas desde agosto, uma por cada competição disputada pelo clube espanhol. Ao todo, foram apenas 99 minutos jogados: 11 diante do Manchester City, pela Champions League; 11 na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia por La Liga; e 77 diante do Talavera na Copa do Rei.

Tive tempo de estar com a minha esposa, construir a minha casa, construir a minha vida. Esses meses foram os melhores, pude me tornar mais homem, uma melhor pessoa e focar muito no meu trabalho. Estou feliz. Vai ser uma estadia maravilhosa”, afirmou o jogador. 

Endrick explica escolha pelo Lyon

Em outro momento da entrevista, ao explicar a escolha pelo Lyon, Endrick relatou que a proposta chegou em um momento decisivo da sua vida. Isso porque, segundo o atleta, ele já pretendia buscar um novo clube para atuar com mais frequência. O atacante disse que conversou com a esposa e com a família antes de aceitar a oferta. 

Por fim, Endrick revelou qual foi a reação de seus colegas de Real Madrid quando souberam da transferência para o Lyon. O jogador ainda reforçou que em nenhum momento forçou a saída do clube. “Em nenhum momento eu falei que ia embora do Real, eu não queria que ninguém soubesse. Só queria trabalhar. Mas quando sai na imprensa, começam a perguntar no vestiário. Comentei com as pessoas mais próximas de mim, mas foi uma coisa engraçada: eu chegava no treino e falavam para eu ficar. Converso com Camavinga, com Valverde. É importante ter essa amizade deles, mas foi muito importante essa vinda para cá”.

Endrick está emprestado pelo Real Madrid até junho de 2026, quando acaba a temporada europeia. Não há opção de compra no acerto entre os clubes. Isso porque não há intenção do clube espanhol de se desfazer do atacante. Segundo o jornal francês “L’Équipe”, os salários do brasileiro serão repartidos igualmente entre o time merengue e o Lyon.

A tendência é que o brasileiro faça sua estreia pelo Lyon no dia 11 (domingo), às 17h (de Brasília), diante do Lille, fora de casa, pela segunda fase da Copa da França.

 

