Egito vence Benim na prorrogação e avança às quartas da Copa Africana de Nações

Com Salah decisivo no fim e brilho de Marwan Attia, seleção egípcia faz 3 a 1 e segue viva no torneio

O Egito sofreu, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações. Nesta segunda-feira, a seleção egípcia venceu o Benim por 3 a 1 somente na prorrogação, depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e se juntou a Mali, Senegal, Camarões e Marrocos entre os classificados.

Mohamed Salah voltou ao time titular após ser poupado no empate sem gols com Angola, quando o Egito já estava classificado. O craque do Liverpool até deixou sua marca nos instantes finais do jogo, mas o grande nome da partida foi Marwan Attia, com gol e assistência para Yasser Ibrahim.

Dessa maneira, o Egito aguarda o vencedor do confronto entre Burkina Faso e Costa do Marfim, que pode ter o zagueiro Diomande, do Sporting, como rival nas quartas de final. O Benim, por sua vez, se despede da competição.