Denílson pondera sobre renovação de Abel Ferreira após temporada de erros do Palmeiras

Técnico português renovou o vínculo com o Alviverde até 2027, mas sofre a maior pressão desde que assumiu o comando do clube
A decisão do Palmeiras de renovar o contrato de Abel Ferreira, mesmo após a temporada sem títulos em 2025, ganhou respaldo de Denílson. Ex-jogador do clube e hoje comentarista da Globo, ele contextualizou os vices acumulados e afirmou que a permanência do português até o fim de 2027 é coerente com o que foi construído nos últimos anos no Alviverde.

Depois de um longo ciclo marcado por conquistas, o Palmeiras de Abel Ferreira fechou 2025 sem levantar troféus, mas ainda presente nas decisões. A equipe terminou com os vices do Campeonato Paulista, do Brasileirão e da Libertadores — para o arquirrival Corinthians e as duas últimas para o Flamengo.

Na visão de Denílson, o cenário não apaga o desempenho consistente do Alviverde no decorrer da temporada passada. Ao avaliar o ano, o comentarista destacou que o nível de exigência aumentou justamente pelo histórico recente do clube. Ele, inclusive, citou o Flamengo como parâmetro para explicar a ausência de títulos.

“A gente não pode deixar de citar o Flamengo, que fez uma temporada fora da curva. Se pegar o histórico de pontos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez o suficiente para ser o campeão. O Flamengo fez mais. Faltou para o Palmeiras, principalmente nos jogos decisivos, a eficiência que o Abel Ferreira tanto fala”, afirmou.

Questões da temporada

Na leitura de Denílson, o problema esteve concentrado nos momentos decisivos, quando a margem de erro é mínima. “Algumas partidas da reta final, o Palmeiras não conseguiu performar, e nesse final é importante ter o máximo de concentração possível”.

E prosseguiu: “Tem que aproveitar as poucas oportunidades que surgem em uma partida decisiva. Acho que o Palmeiras não foi eficiente. Mas isso não diminui o trabalho do técnico, dos jogadores, porque chegaram na reta final das competições. Isso diz muito sobre o trabalho da equipe”, completou.

Renovação com Abel Ferreira

A seca de 2025 não interferiu no planejamento do clube em manter o português à frente da equipe, agora até o fim de 2027. Muito questionado, o técnico renovou seu contrato com o Alviverde, mas, pela primeira vez, sem respaldo majoritário da torcida.

Para Denílson, a continuidade se sustenta pelo conjunto da obra. Ele classificou o português como o maior treinador da história do Palmeiras e concordou com a renovação.

“Acho que ele [técnico] fez por merecer essa renovação, essa responsabilidade e esse prestígio que ele tem dentro do Palmeiras. Acho que ele é o maior treinador da história do clube, por tudo que ele conquistou, pela capacidade que ele tem de mobilizar os jogadores, de motivar”, e completou:

“Um grande treinador, não é fácil manter essa régua lá em cima durante tanto tempo. Os jogadores entendem bem o que ele pede. Os atletas transferem isso para o campo o que fazem nos treinamentos. Mentalmente é um time muito forte também, e o Abel é um cara que trabalha muito em relação a isso”, avaliou.

Vale pontuar que o comentarista conhece bem como funciona os bastidores do clube, visto que defendeu o Alviverde em 2008. Ele disputou 55 partidas e marcou sete gols com a camisa verde, além de ter conquistado um Paulistão pelo clube.

