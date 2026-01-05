Denílson pondera sobre renovação de Abel Ferreira após temporada de erros do Palmeiras

Técnico português renovou o vínculo com o Alviverde até 2027, mas sofre a maior pressão desde que assumiu o comando do clube / Crédito: Jogada 10

A decisão do Palmeiras de renovar o contrato de Abel Ferreira, mesmo após a temporada sem títulos em 2025, ganhou respaldo de Denílson. Ex-jogador do clube e hoje comentarista da Globo, ele contextualizou os vices acumulados e afirmou que a permanência do português até o fim de 2027 é coerente com o que foi construído nos últimos anos no Alviverde.

Depois de um longo ciclo marcado por conquistas, o Palmeiras de Abel Ferreira fechou 2025 sem levantar troféus, mas ainda presente nas decisões. A equipe terminou com os vices do Campeonato Paulista, do Brasileirão e da Libertadores — para o arquirrival Corinthians e as duas últimas para o Flamengo. Na visão de Denílson, o cenário não apaga o desempenho consistente do Alviverde no decorrer da temporada passada. Ao avaliar o ano, o comentarista destacou que o nível de exigência aumentou justamente pelo histórico recente do clube. Ele, inclusive, citou o Flamengo como parâmetro para explicar a ausência de títulos. “A gente não pode deixar de citar o Flamengo, que fez uma temporada fora da curva. Se pegar o histórico de pontos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez o suficiente para ser o campeão. O Flamengo fez mais. Faltou para o Palmeiras, principalmente nos jogos decisivos, a eficiência que o Abel Ferreira tanto fala”, afirmou. Questões da temporada

Na leitura de Denílson, o problema esteve concentrado nos momentos decisivos, quando a margem de erro é mínima. “Algumas partidas da reta final, o Palmeiras não conseguiu performar, e nesse final é importante ter o máximo de concentração possível”. E prosseguiu: “Tem que aproveitar as poucas oportunidades que surgem em uma partida decisiva. Acho que o Palmeiras não foi eficiente. Mas isso não diminui o trabalho do técnico, dos jogadores, porque chegaram na reta final das competições. Isso diz muito sobre o trabalho da equipe”, completou. Renovação com Abel Ferreira A seca de 2025 não interferiu no planejamento do clube em manter o português à frente da equipe, agora até o fim de 2027. Muito questionado, o técnico renovou seu contrato com o Alviverde, mas, pela primeira vez, sem respaldo majoritário da torcida.

Para Denílson, a continuidade se sustenta pelo conjunto da obra. Ele classificou o português como o maior treinador da história do Palmeiras e concordou com a renovação.