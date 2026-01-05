Cruzeiro se acerta com Gerson e busca avanço com Zenit

Pai e empresário de jogador aprova projeto da Raposa, que agora tenta chegar o mais próximo da pedida do clube russo

Marcão esteve na capital mineira, almoçou com Bruno Spindel, diretor de futebol do Cruzeiro, ouviu mais uma vez sobre o projeto do clube para os próximos anos e conheceu a estrutura da Toca da Raposa. Além de terem avaliado positivamente o que é oferecido pelo Cruzeiro, há dois trunfos pessoais nas tratativas: as boas relações de Gerson com Tite e de Marcão com Bruno Spindel. Caso feche com a Raposa, o meio-campista receberá menos do que na Rússia.

O Cruzeiro já chegou a acordo verbal para contratação do volante Gerson após reunião do diretor Bruno Spindel com o pai e representate do jogador, em Belo Horizonte, no último fim de semana. No entanto, a diretoria celeste busca avançar o negócio com Zenit, da Rússia. Entretanto, o clube russo é famoso por não liberar seus atletas com tanta facilidade. A informação é do “ge”.

Depois do encontro, o Cruzeiro realizou uma nova proposta ao Zenit, da Rússia, para tentar contratar Gerson. De acordo com a “ESPN”, o clube celeste ofereceu 12 milhões de euros (R$ 77 milhões), além do zagueiro Jonathan Jesus, que está sendo avaliado entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 77 e 96,5 milhões). Entretanto, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube russo recusou a oferta. Apesar disso, a Raposa vê margem para negociação.

Conhecido por ser duro nas negociações, o Zenit deseja uma proposta de cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 260 milhões) para liberar o jogador. Entretanto, o Cruzeiro segue forte nas negociações para chegar a um valor menor.

Gerson quer Copa do Mundo

Aos 28 anos, Gerson quer muito regressar ao Brasil para tentar estar presente na Copa do Mundo 2026. Ele vê uma alternativa para entrar no radar de Carlo Ancelotti. Além disso, o volante já conversou com Tite e está bastante animado com o projeto celeste para 2026.

Antes de vestir a camisa do Zenit, Gerson fez história no Flamengo. Ele soma mais de 200 jogos e 12 títulos pelo clube, incluindo uma Libertadores (2019), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020) e quatro Campeonatos Cariocas. A última partida do meio-campista com a camisa flamenguista foi diante do Bayern de Munique, na eliminação do Rubro-Negro nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Ele chegou a fazer um gol na derrota por 4 a 2.