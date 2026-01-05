Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians volta atrás e muda proposta para comprar Maycon

Diretoria corintiana oferece novamente três anos de contrato ao Shakhtar Donetsk, que vê Atlético com bons olhos para volante
Com a proposta do Atlético por Maycon, o Corinthians se viu pressionado e mudou a proposta para tentar a contratação do meio-campista, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube paulista aceitou firmar um contrato de três anos de contrato, mesmo modelo que o Galo apresentou aos ucranianos. O tempo do vínculo, aliás, é o principal empecilho do acerto do Timão com os ucranianos.

De acordo com a “ESPN”, o Shakhtar avisou ao Corinthians que não vai responder nada nesta segunda-feira e ainda deixou claro que o Atlético hoje é o melhor caminho para o volante Maycon. Neste sentido, o Timão tende a perder o negócio pelo jogador, que veste a camisa do clube desde 2022.

O Corinthians alinhou um acordo com o atleta por três anos, ainda quando Fabinho Soldado era o executivo de futebol. Porém, após a saída dele, no fim de 2025, a diretoria alvinegra reduziu o tempo de contrato para dois anos. Os ucranianos, entretanto, aprovam liberar o atleta sem custos, mantendo 50% dos direitos econômicos. Porém, prefere um contrato de três anos com o Corinthians, pois assim tem mais tempo para eventualmente lucrar em uma venda. A atitude do clube paulista causou revolta dos ucranianos.

Revelado no Corinthians, Maycon teve passagens por Ponte Preta e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O meia, de 28 anos, soma 248 jogos, 18 gols e 16 assistências com a camisa alvinegra. O jogador já conquistou um título da Copinha (2015), três Paulistas (2017, 2018 e 2025), um Brasileirão (2017) e uma Copa do Brasil (2025).

Transfer ban

O Corinthians, aliás, está proibido de registrar novos jogadores, em razão de dois transfer bans, um da Fifa e outro da CBF. No entanto, a diretoria busca agilizar o quanto antes esta situação.

A diretoria se planeja para pagar, nos próximos dias, a condenação da Fifa pela dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres e a terceira parcela do acordo no âmbito da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

Tags

Corinthians

