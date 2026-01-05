Corinthians projeta G6 no Brasileirão, mas adota cautela com metas no orçamento

Ainda assim, dirigentes do clube, entre eles o presidente Osmar Stabile, afirmam internamente que o clube trabalha com a perspectiva de presença no G6 do Brasileirão. Por outro lado, a gestão do Corinthians evita fazer projeções para os torneios de mata-mata. Os torneios de mata-mata. No entendimento da direção, o formato dessas competições dificulta previsões mais objetivas.

O Corinthians projeta encerrar o Brasileirão 2026 entre os seis primeiros colocados, mas a diretoria evita transformar esse cenário em meta oficial. Isso porque a direção optou por não fixar objetivos esportivos no orçamento encaminhado ao Conselho do clube, diferentemente de anos anteriores. A informação é do “Uol”.

A ausência de metas formais se relaciona diretamente com a experiência de 2025 da última temporada, quando o Corinthians superou a previsão estabelecida para a Copa do Brasil (quartas de final). Em contrapartida, o clube não atingiu o objetivo traçado para o Campeonato Brasileiro (terminar entre os oito primeiros) e terminou na 13ª colocação.

O mau desempenho no Brasileirão gerou cobranças dos conselhos ao departamento de futebol. Em especial, após a queda de posições nas rodadas finais, que impactou as receitas previstas. Esse contexto influenciou a saída do então executivo de futebol Fabinho Soldado.

Orçamento do Corinthians será reduzido para 2026

Para 2026, a diretoria direciona o planejamento ao controle financeiro. O clube precisará operar com uma redução aproximada de 30% no orçamento do futebol. Um dos reflexos dessa nova política de gastos do clube está na saída de alguns jogadores do elenco, como Romero e Talles Magno. Em valores, a intenção do Corinthians é economizar cerca de R$ 6 milhões por mês apenas em salários.

Diante desse cenário, o Corinthians admite a necessidade de vendas e ajustes no elenco. Ao mesmo tempo, a diretoria trabalha para preservar a base do time. A manutenção da comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, integra a estratégia para sustentar desempenho compatível com a disputa por posições no G6.