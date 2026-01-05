Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho do São Paulo começa a discutir o impeachment de Casares

Conselho do São Paulo começa a discutir o impeachment de Casares

Primeira reunião acontecerá nesta terça-feira para iniciar os debates sobre a saída do presidente tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Consultivo do São Paulo marcou para a próxima terça-feira (06) a primeira reunião para discutir o pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. O encontro acontece no escritório do jurista Ives Grandra da Silva Martins, que é um dos integrantes do órgão consultivo do clube.

A reunião acontece em meio ao ambiente conturbado que há nos bastidores do Tricolor desde o final do ano passado. Por isso, nos últimos dias, Casares realizou encontros com grupos e lideranças políticas do clube. A intençaõ é esclarecer os fatos e conseguir reconstruir sua base de apoio. Enquanto isso, acontece um outro movimento sobre um possível afastamento no Conselho Deliberativo.

O Conselho Consultivo é constituído por ex-presidentes do São Paulo, além de dirigentes históricos e conselheiros influentes. Entre eles estão Leco, que presidiou o clube entre 2015 e 2020, Carlos Miguel Castex Aidar, Fernando José Casal de Rey e o atual presidente do Conselheiro Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior.

Entretanto, apesar da força interna, o Conselho Consultivo não tem o poder de decretar mudanças dentro do clube. A expectativa é que a reunião desta terça ajude a balizar o debate interno e sirva como mais um elemento do processo conduzido pelo Conselho Deliberativo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar