Conselho do São Paulo começa a discutir o impeachment de Casares

O Conselho Consultivo do São Paulo marcou para a próxima terça-feira (06) a primeira reunião para discutir o pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. O encontro acontece no escritório do jurista Ives Grandra da Silva Martins, que é um dos integrantes do órgão consultivo do clube.

A reunião acontece em meio ao ambiente conturbado que há nos bastidores do Tricolor desde o final do ano passado. Por isso, nos últimos dias, Casares realizou encontros com grupos e lideranças políticas do clube. A intençaõ é esclarecer os fatos e conseguir reconstruir sua base de apoio. Enquanto isso, acontece um outro movimento sobre um possível afastamento no Conselho Deliberativo.