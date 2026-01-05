Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com duas ausências, elenco do Vasco inicia pré-temporada

Grupo principal de jogadores realizou avaliações físicas, mas já treinaram com bola no campo do CT Moacyr Barbosa
Os principais jogadores do Vasco se apresentaram nesta segunda-feira (5), no CT Moacyr Barbosa, iniciando portanto a pré-temporada de 2026. Os atletas realizaram testes e avaliações, mas também trabalharam no campo, com bola, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Coutinho e Rayan foram as ausências da atividade, porém estarão presentes nesta terça-feira.

Ambos tiveram autorização prévia do Vasco. Rayan, que passou férias em Paris, na França, já tinha feito os exames médicos. Já Coutinho, realizou os exames clínicos na tarde desta segunda-feira. Os dois participarão da atividade desta terça-feira com o restante do elenco.

LEIA MAIS: Vasco prorroga empréstimo de Cuesta até o final do ano

O elenco principal do Vasco ainda não tem data para estrear, mas é possível que estejam em campo no clássico com o Flamengo, no dia 21 de janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino estreia na competição no próximo dia 15, contra o Maricá, em São Januário e terá em campo um time alternativo, formado por jogadores da base, alguns do elenco principal e outros que retornaram de empréstimo, como JP e Maxime Dominguez.

Neste período de preparação, os jogadores vão suar bastante a camisa. Em três dias da semana, os treinamentos serão em tempo integral, com atividades de manhã e de tarde.

A semana do Vasco

TERÇA-FEIRA – 06/01

TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> MANHÃ
TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> TARDE
QUARTA-FEIRA – 07/01

TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> TARDE
QUINTA-FEIRA – 08/01

TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> MANHÃ
TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> TARDE
SEXTA-FEIRA – 09/01

TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> MANHÃ
SÁBADO – 10/01

TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> MANHÃ
TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> TARDE
DOMINGO – 11/01

TREINO – CT MOACYR BARBOSA -> MANHÃ

