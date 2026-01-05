Com direito a gol que não entrou, Palmeiras vence azarão na Copinha

Verdão foi bem melhor e mereceu vencer o raçudo Monte Roraima por 4 a 2. Mas, o gol que fechou o placar, saiu de um erro feio da arbitragem / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira, 5/1, o Palmeiras recebeu o Monte Roraima pela primeira rodada do Grupo 27 da Copinha SP. O jogo foi disputado na Arena Barueri e terminou com a vitória palmeirense por 4 a 2. O Verdão foi bem melhor e o resultado foi justo para um time que perdeu muitos gols. Mas o Palmeiras teve uma ajuda inacreditável da arbitragem. Aos 30 da etapa final, quando o jogo estava duro e 3 a 2 no placar, Arthur chutou uma bola que bateu no travessão e quicou pelo menos 50 centímetros dentro do campo. Não era nem bola na linha. Mas o auxiliar e o árbitro Raphael Marinasso Lima deram o gol, para a incredulidade dos jogadores do Roraima e de todos que acompanharam o lance. O Monte Roraima ainda saiu reclamando da não marcação de um pênalti a seu favor.

Acompanharam o jogo na Arena Barueri, 10.726 torcedores. No primeiro tempo, Luis Saboia marcou para o Verdão e Thiago empatou. Na etapa final, Fábio e Victor Gabriel recolocaram o Palmeiras na frente, Germano diminuiu, e Arthur, no gol que não entrou, definiu o 4 a 2. Monte Roraima é uma SAF criada em 2023, e o time principal foi vice-campeão estadual em 2025 (perdeu a final para o GAS nos pênaltis). No outro jogo do grupo, na preliminar, o Remo venceu o Batalhão por 2 a 0. Na próxima rodada, nesta quinta-feira, o Monte Roraima joga contra o Remo, e o Palmeiras enfrenta o Batalhão, às 19h30 (de Brasília). Monte Roraima surpreende no primeiro tempo

O jogo mal tinha esquentado quando, logo aos três minutos, o Palmeiras saiu na frente. O lateral Luis Saboia, por exemplo, conseguiu se antecipar próximo da área, ficou com a bola, tabelou com Victor Gabriel e, já dentro da área, bateu sem chance para o goleiro Cadu. No entanto, aos dez minutos, veio a surpresa: o camisa 10 Germano levantou na área, Thiago ganhou no alto da zaga do Palmeiras e deixou tudo igual, para a incredulidade dos palmeirenses. Diante disso, o técnico Lucas Andrade pediu para o Palmeiras seguir no ataque, e foi exatamente o que ocorreu. Pouco depois, Heittor arriscou uma finalização para grande defesa do goleiro. Porém, aos 21 minutos, o Monte Roraima teve tudo para ampliar. O zagueiro Robson, um dos jogadores do Palmeiras que defende a Seleção de base, se complicou em um lance de contra-ataque. Ele tinha a bola dominada, mas acabou perdendo para Murillo. Na sequência, Juan ficou com a bola livre, entrou na área, driblou Aranha e, na hora decisiva, mesmo com o zagueiro Luccas Ramon desesperado em cima da linha, chutou raspando a trave. Assim, um gol inacreditável foi desperdiçado. Mais tarde, aos 31 minutos, o atacante Heittor saiu machucado. Em seu lugar, entrou Felipe Teresa, ex-destaque da base do Flamengo, que fez sua estreia pelo Palmeiras. Ainda antes do intervalo, aos 45 minutos, o atacante quase marcou, mas acertou a trave.

Palmeiras abre a porteira no segundo tempo O Monte Roraima chegou a assustar em alguns contra-ataques. Entretanto, as melhores chances continuaram sendo do Palmeiras. Em uma delas, aos nove minutos, Victor Gabriel recebeu de Coutinho em profundidade, cortou o goleiro para a direita e finalizou, mas a bola foi para fora, em uma chance incrível desperdiçada. Mesmo assim, o Verdão seguiu sempre muito perigoso e, aos 12 minutos, voltou a ficar à frente do placar. Sorriso fez boa jogada pela direita, saiu da marcação do lateral Baú e cruzou para Fábio, que precisou de duas tentativas para marcar. Com a vantagem novamente, o Palmeiras ganhou confiança e seguiu pressionando. Dessa forma, aos 18 minutos, o lateral esquerdo Arthur levantou na área para a cabeçada de Victor Gabriel, ampliando o placar. Só não saiu mais um aos 23 minutos com Coutinho por causa de grande defesa do goleiro Arthur. O apoiador palmeirense matou a bola, deu um lençol na marcação e chutou para fazer um golaço, mas o goleiro não deixou. No intervalo de um minuto, saíram dois gols.