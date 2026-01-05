Colômbia goleia, segue viva na Kings League Nations e complica Holanda

A Holanda começou bem a partida e marcando ainda no primeiro minuto, durante o escalonado, com o goleiro Van der Sar, filho da lenda do Manchester United. Contudo, esta foi a única alegria holandesa no primeiro tempo. Afinal, após um festival de gols perdidos de ambas as seleções, a Colômbia empatou com Loaiza, virou com Gutiérrez e ampliou com Johan Palacios, indo para o intervalo com um 3 a 1 no marcador.

A Colômbia se impôs e goleou a Holanda nesta segunda-feira (05/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Atual vice-campeão, os colombianos precisavam desesperadamente da vitória, após o revés no primeiro embate e seguem sonhando na competição. Já os holandeses somaram sua segunda derrota e torcem para um milagre.

Goleada colombiana na Kings League Nations

No começo da segunda etapa, a Holanda acionou seu pênalti do presidente, mas o streamer Chatmo acabou perdendo sua cobrança, parando no arqueiro adversário. Assim, a Colômbia aproveitou para construir a vitória. Palácios novamente e Lobon cobrando dois pênaltis, construindo um sonoro 6 a 1.

No Matchball, a Holanda ainda chegou a descontar com Chih, em bela jogada trabalhada. Contudo um vacilo de Van der Sar colocou tudo a perder. Durante o X1 no descalonado, o goleiro não pode ultrapassar o meio de campo. Algo que o arqueiro fez. Assim, a Colômbia ganhou um shootout, convertido com categoria por Angellot, dando números finais ao embate: 7 a 2.

Como fica Colômbia e Holanda na Kings League Nations

Com o resultado, a Colômbia soma sua primeira vitória e agora torce para Marrocos perder seu próximo compromisso e seguir sonhando com o primeiro lugar. Caso contrário, os colombianos ainda tem uma oportunidade de ir as quartas de final no Last Chance. Já a Holanda precisa vencer seu último confronto e torcer para uma combinação de resultados para ao menos conseguir se classificar como a terceira melhor colocada.