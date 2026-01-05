Chelsea quer Vini Jr e avalia proposta de quase R$ 1 bilhão ao Real Madrid

O Chelsea já começa a se movimentar nos bastidores para mais um investimento de peso no mercado europeu. O alvo da vez é o brasileiro Vini Jr, atacante do Real Madrid e um dos nomes mais valorizados do futebol mundial.

Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, o clube inglês estuda formalizar uma proposta na casa dos 155 milhões de euros (R$ 980 milhões) para convencer o Real Madrid a negociar o brasileiro. A diretoria londrina enxerga uma oportunidade diante do atraso nas conversas pela renovação de contrato do jogador.

O acordo atual de Vini Jr com o time espanhol vai até o fim da temporada 2026/27, o que significa que, em cerca de um ano e meio, o atacante poderá entrar em reta final de vínculo. Este cenário, inclusive, chama a atenção do Chelsea.

Além disso, o momento do brasileiro também não é dos mais positivos. A temporada tem sido marcada por dificuldades, tanto pelo rendimento abaixo do habitual quanto pela relação desgastada com o técnico Xabi Alonso. Até agora, Vini Jr tem somente cinco gols em 25 partidas.

Mesmo após desembolsar mais de 200 milhões de euros em atacantes na última janela, o Chelsea segue em busca de um nome de impacto. Por fim, a ideia é adicionar uma estrela ao elenco e aumentar a concorrência no setor ofensivo.