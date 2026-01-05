Campeonato Paranaense começa neste terça-feira; Confira os destaques do torneio

Dupla Athletiba começará o estadual com elenco de aspirantes, enquanto clubes do interior tentam manter o título fora da capital / Crédito: Jogada 10

Começa nesta terça-feira (06) o Campeonato Paranaense de 2026. A partir das 20h, a bola rola na Arena da Baixada para o duelo entre São Joseense e Galo Maringá, que abre a competição. O estadual passou por mudanças e tem novidades para a disputa deste ano. As 12 equipes estão divididas em dois grupos com seis clubes cada. Os times irão enfrentar os adversários da outra chave, com seis jogos na primeira fase. Os quatro melhores avançam às quartas de final, que serão disputados em jogos de ida e volta. Uma das novidades é a volta do Torneio da Morte, que reunirá os quatro piores da tabela, que disputarão um quadrangular para definir os dois rebaixados.

Onde assistir O Paranaense terá transmissão de todos os jogos para o Brasil no Canal GOAT, no YouTube. Já para o estado do Paraná, os canais abertos RIC/Record e Paraná Turismo transmitirão uma partida por semana. Dupla da capital com aspirantes Com o começo do Brasileirão no final do mês, Athletico e Coritiba começarão a disputa do Paranaense com equipes formadas por jogadores da base. A dupla da capital já iniciou a preparação dos times durante a disputa da Taça FPF, no segundo semestre de 2025. Inclusive, os rivais disputaram as quartas de final do torneio, com classificação alviverde. Para a disputa do Paranaense, o Furacão terá algumas peças conhecidas em seu elenco. O goleiro Mycael, o zagueiro Lucas Belezi, os meias Dudu e João Cruz e o atacante Renan Peixoto, que disputaram a Série B em 2025. Além deles, o uruguaio Mastriani, que tinha sido emprestado ao Botafogo, foi integrado ao time de Aspirantes, enquanto define o seu futuro. Interior quer manter a taça Com as equipes da capital com times alternativos, os times do interior abrem o olho para seguir com o título. No ano passado, Operário e Maringá fizeram a grande decisão, com o Fantasma levando a melhor. O Alvinegro vai em busca do tricampeonato sob o comando de Alex, que está no clube desde a metade de 2025.

Outro destaque do interior é o Londrina. O Tubarão ficou com o vice-campeonato da Série C e está de volta à segunda divisão em 2026. Nos últimos dias de 2025, o Alviceleste perdeu Roger Silva, que deixou o clube para comandar o Sport. Agora, a equipe será comandada por Allan Aal. Entre os outros clubes, destaque para o Cianorte, campeão da Taça FPF. O Azuriz, vice-campeão do torneio, é mais uma equipe do estado que estará em torneios nacionais neste ano, assim como o FC Cascavel. Já Galo Maringá e Foz de Iguaçu retornam da Divisão de Acesso. Por fim, Andraus e São Joseense são os representantes da Região Metropolitana de Curitiba. Jogos da 1ª rodada do Paranaense: 06/01 – 20h – São Joseense x Galo Maringá – Arena da Baixada

07/01 – 19h – Londrina x Operário – Estádio do Café

07/01 – 20h – Cianorte x Maringá – Albino Turbay

07/01 – 20h30 – Coritiba x Foz do Iguaçu – Couto Pereira

08/01 – 19h – FC Cascavel x Azuriz – Olímpico Regional

08/01 – 20h30 – Andraus x Athletico – Arena da Baixada