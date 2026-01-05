Caio Paulista enaltece Luis Castro após primeiro contato no Grêmio: “Estaremos fortes”Lateral de origem, Caio Paulista comenta possível disputa de posição no Imortal com Marlon e sua versatilidade
O Grêmio apresentou o seu primeiro reforço para a temporada, o lateral-esquerdo Caio Paulista, no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira (05/01). Inicialmente, o jogador atuará no Imortal por empréstimo junto ao Palmeiras até o fim de 2026. Entre os questionamentos que recebeu, o jogador abordou o primeiro contato com Luis Castro, uma possível disputa pela titularidade com Marlon, suas características e as razões para ter somado poucos minutos no Atltetico e no Alviverde, nos últimos dois anos.
A respeito ao convívio inicial com o comandante Luis Castro, Caio Paulista enalteceu o treinador e sua metodologia. Inclusive, considera o grupo do Tricolor gaúcho como competente.
“Em relação ao time, ainda não sabemos e está tudo muito misturado. Mas o professor já nos deu um norte, uma direção. Ele explica muito bem o que espera do nosso time, por onde atacar, por onde defender. Acredito que estaremos fortes, pois temos jogadores de muita qualidade“, relatou o jogador.
“Sempre à disposição para ajudar o Grêmio”
Mesmo que originalmente seja defensor, ele se notabilizou por ser útil também na linha ofensiva. Por isso, mostrou-se apto a contribuir com o Imortal também por meio de sua versatilidade.
“Confesso que ainda não tive tantas conversas com o treinador, mas estarei sempre à disposição para ajudar o Grêmio seja como lateral ou extremo. Vou estar sempre disponível para ajudar na posição que o professor me colocar”, frisou Caio Paulista.
Na sequência, o jogador apontou aspectos físicos e ofensivos como as principais valências do seu futebol.
“Creio que minhas principais características são força e velocidade, apoio bem e chego com força no terço final, mas sempre temos coisas a melhorar tanto ofensiva quanto defensivamente. Vou trabalhar no dia a dia para desempenhar da melhor forma”, esclareceu o lateral-esquerdo.
O novo camisa 38 do Grêmio também justificou os motivos que lhe fizeram ter poucos minutos em campo nas duas temporadas anteriores. Aliás, indiretamente projetou a disputa por posição com Marlon e Lucas Esteves.
“Os últimos dois anos foram mais complicados para mim. Pela dificuldade da concorrência com companheiros, com o Piquerez no Palmeiras e o Arana no Atlético-MG. Aqui não será diferente com jogadores qualificados, mas trabalharei bastante para buscar o meu espaço. Não tive tanta oportunidade no ano passado, mas aqui quero brigar pelo meu espaço, ajudar quando o professor me chamar e ter uma sequência neste ano”, concluiu o jogador.
O Grêmio iniciou há poucos dias a sua pré-temporada visando à estreia em 2026 e os demais compromissos no ano. De acordo com o planejamento, a orientação é utilizar os jogadores que apresentarem as melhores condições, desde promessas da equipe sub-20 até peças importantes, nas rodadas iniciais do Gauchão. A primeira partida da equipe será contra o Avenida e ocorrerá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz.
