Caio Paulista enaltece Luis Castro após primeiro contato no Grêmio: “Estaremos fortes”

Lateral de origem, Caio Paulista comenta possível disputa de posição no Imortal com Marlon e sua versatilidade / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou o seu primeiro reforço para a temporada, o lateral-esquerdo Caio Paulista, no CT Luiz Carvalho, nesta segunda-feira (05/01). Inicialmente, o jogador atuará no Imortal por empréstimo junto ao Palmeiras até o fim de 2026. Entre os questionamentos que recebeu, o jogador abordou o primeiro contato com Luis Castro, uma possível disputa pela titularidade com Marlon, suas características e as razões para ter somado poucos minutos no Atltetico e no Alviverde, nos últimos dois anos. A respeito ao convívio inicial com o comandante Luis Castro, Caio Paulista enalteceu o treinador e sua metodologia. Inclusive, considera o grupo do Tricolor gaúcho como competente.

“Em relação ao time, ainda não sabemos e está tudo muito misturado. Mas o professor já nos deu um norte, uma direção. Ele explica muito bem o que espera do nosso time, por onde atacar, por onde defender. Acredito que estaremos fortes, pois temos jogadores de muita qualidade“, relatou o jogador. “Sempre à disposição para ajudar o Grêmio” Mesmo que originalmente seja defensor, ele se notabilizou por ser útil também na linha ofensiva. Por isso, mostrou-se apto a contribuir com o Imortal também por meio de sua versatilidade. “Confesso que ainda não tive tantas conversas com o treinador, mas estarei sempre à disposição para ajudar o Grêmio seja como lateral ou extremo. Vou estar sempre disponível para ajudar na posição que o professor me colocar”, frisou Caio Paulista. Na sequência, o jogador apontou aspectos físicos e ofensivos como as principais valências do seu futebol.

“Creio que minhas principais características são força e velocidade, apoio bem e chego com força no terço final, mas sempre temos coisas a melhorar tanto ofensiva quanto defensivamente. Vou trabalhar no dia a dia para desempenhar da melhor forma”, esclareceu o lateral-esquerdo. O novo camisa 38 do Grêmio também justificou os motivos que lhe fizeram ter poucos minutos em campo nas duas temporadas anteriores. Aliás, indiretamente projetou a disputa por posição com Marlon e Lucas Esteves.