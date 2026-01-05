Brasil trabalha ajustes após estreia e mira reação na Kings League Nations

Após derrota contra a Espanha, seleção intensifica trabalhos táticos e técnicos antes do duelo decisivo contra o Catar

A atividade começou com um trabalho de aquecimento comandado pelo auxiliar técnico. Na sequência, a comissão organizou um exercício de ataque contra defesa em espaço reduzido, priorizando intensidade, tomada de decisão e enfrentamentos individuais. Inicialmente, o treino foi em situações de 1 contra 1, evoluindo depois para 2 jogadores da equipe de colete laranja contra 1 marcador de amarelo.

A Seleção Brasileira deu início, na manhã desta segunda-feira (05/1), à preparação para o seu segundo compromisso na Kings League Nations. Depois da derrota por 7 a 3 para a Espanha na estreia, o elenco treinou focado em ajustes e correções visando o confronto contra o Catar, marcado para quinta-feira (08/1), às 19h.

Posteriormente, o exercício avançou para o 2 contra 2, com a participação de Ton atuando como coringa. O objetivo da equipe defensiva era recuperar a posse e conduzir a bola até o fundo do campo reduzido, simulando transições rápidas e pressão pós-perda.

Enquanto os jogadores de linha realizavam essas atividades, os goleiros trabalharam separadamente sob a supervisão de Ciriaco, preparador específico da posição.

Na parte final do treinamento, o elenco foi dividido. Um grupo participou de um exercício de cruzamentos sem marcação, com finalizações apenas com a perna esquerda. Estiveram nessa atividade nomes como Canhoto, Luan, Kelvin, Andreas, Wembley, Leleti, Ton, Dedo, Lipão e os dois goleiros. Os demais atletas realizaram um trabalho direcionado de finalização, antes do encerramento da sessão.

Situação do Brasil na Kings League Nations

Com o resultado negativo na primeira rodada, o Brasil entra pressionado para o duelo contra o Catar. Assim, uma vitória é fundamental para manter a seleção viva na disputa por uma vaga no mata-mata. Aliás, após o jogo de quinta-feira, a equipe fecha a fase de grupos diante do Peru, em partida prevista para os dias 10 ou 11 de janeiro.