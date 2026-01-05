Botafogo deve definir o futuro de Savarino na próxima quarta (7)

Um dos emblemas do histórico 2024, Savarino não repetiu o mesmo desempenho em 2025, cenário que motiva o Botafogo a negociá-lo. Assim, nesta quarta-feira (5), o clube e o jogador vão se reunir para bater o martelo sobre o futuro, de acordo com o site “ge”. Em pauta, a proposta do Fluminense para contratar o meia-atacante do Mais Tradicional.

Savarino não conseguiu se reapresentar no domingo (4), no Espaço Lonier, por conta dos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, na madrugada do último sábado (3). Ele desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira (6), em um voo com escala na Cidade do Panamá.