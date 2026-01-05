Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo deve definir o futuro de Savarino na próxima quarta (7)

Clube avalia troca por joia da base do Fluminense. Meia-atacante desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (6)
Um dos emblemas do histórico 2024, Savarino não repetiu o mesmo desempenho em 2025, cenário que motiva o Botafogo a negociá-lo. Assim, nesta quarta-feira (5), o clube e o jogador vão se reunir para bater o martelo sobre o futuro, de acordo com o site “ge”. Em pauta, a proposta do Fluminense para contratar o meia-atacante do Mais Tradicional.

Savarino não conseguiu se reapresentar no domingo (4), no Espaço Lonier, por conta dos ataques dos Estados Unidos à Venezuela, na madrugada do último sábado (3). Ele desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira (6), em um voo com escala na Cidade do Panamá.

O astro da Vinho Tinto já recusou ofertas de São Paulo e Corinthians por não desejar sair do Rio de Janeiro. O Fluminense, portanto, não seria um entrave nos planos do jogador.

O Botafogo cederia Savarino em troca do volante Wallace Davi, da base tricolor, em definitivo. O Fluminense ainda pagaria 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) ao Glorioso. Sava, porém, tem uma identificação muito grande com a Estrela Solitária, algo que torna a troca menos simples do que aparenta.

