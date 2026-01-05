Botafogo anuncia seu primeiro reforço para 2026: Villalba

Botafogo anuncia seu primeiro reforço para 2026: VillalbaVeloz ponta uruguaio, de 24 anos, assina contrato até o fim de 2029 com o Glorioso; saiba detalhes da negociação
O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (5/1) sua primeira contratação para a temporada 2026. Trata-se do atacante Lucas Villalba, de 24 anos, ex-Nacional (URU). O jogador chega ao Mais Tradicional por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,3 milhões), incluindo bônus e metas futuras.
Dessa forma, o uruguaio de 1,82m chega para um contrato longo: até o fim de 2029. Não há, porém, confirmação por parte do clube carioca acerca da data de apresentação à imprensa. No entanto, ele já se apresentou aos novos companheiros, realizando trabalhos iniciais de pré-temporada. O Botafogo se reapresentou no último domingo (4/1), aliás.
Villalba começou a carreira no Boston River (URU), onde atuou entre 2020 e 21. Depois, passou a atuar pelo Tacuarembó, também do Uruguai, permanecendo entre 2022 e 23. Ainda no país celeste, chegou ao Montevidéu City, em 2024, antes de atuar pelo tradicional Nacional, em 2025. Assim, sua chegada ao Fogão representa seu primeiro trabalho fora do país de origem.
Antes de inscrevê-lo, porém, o Botafogo terá que revogar o transfer ban da Fifa. O clube foi punido por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) na contratação do meia Almada, em junho de 2024. O Glorioso precisa pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à franquia norte-americana. O clube brasileiro afirma, então, que negocia o pagamento com o seu credor.
