Botafogo acerta pré-contrato com o goleiro Andrew

Arqueiro de 24 anos, revelado pelo próprio Glorioso e que está no Gil Vicente (POR), assina por três anos sem custos

Dessa forma, o Glorioso acerta sem custos a repatriação do jogador, revelado pelo próprio clube. Segundo informações do “ge”, o acordo é para um contrato de três anos. Ele se apresentará ao Fogão em julho, quando finda o vínculo com a equipe portuguesa. No entanto, ainda faltam detalhes para o anúncio do Botafogo.

O Botafogo acertou nesta segunda-feira (5/1) a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos. Com contrato terminando em junho de 2026, o arqueiro do Gil Vicente (POR) já poderia assinar um pré-vínculo com qualquer clube.

Ainda há a oportunidade de a diretoria carioca acertar uma liberação imediata, ainda que improvável. Afinal, o goleiro é titular absoluto, e o Gil Vicente surge na quarta colocação da Liga Portugal, brigando por vagas em competições europeias para a próxima temporada.

Andrew chegou ao Botafogo para o sub-17, em 2018. Assim, deixou o clube em 2021 após realizar jogos apenas pelas equipes juniores. Ele assinou em definitivo com o próprio Gil Vicente para a temporada 2021/22, ganhando espaço a cada ano. Atualmente, vive sua sexta temporada com o time português.

Vale lembrar que o Flamengo estava de olho no arqueiro. Não à toa, o diretor de futebol do clube, José Boto, esteve ao lado do técnico Filipe Luís no último compromisso do Gil Vicente, na última sexta (2/1), contra o Sporting. A posição é uma das prioridades da equipe carioca para 2026.