Bahia faz contato por Weverton, do Palmeiras

Tricolor pretende reforçar o gol com um nome experiente e oferecer um salário superior ao que o jogador recebe no Verdão / Crédito: Jogada 10

Com a saída de Marcos Felipe, o Bahia agora procura um novo goleiro para a temporada 2026. Um nome que entrou no radar foi o goleiro Weverton, do Palmeiras. O clube baiano procurou o staff do atleta para perguntar sobre condições do negócio e crer em proposta atrativa para contratar o arqueiro de 38 anos. A informação é do “ge”. O Bahia, aliás, pretende reforçar o gol com um nome experiente e oferecer um salário superior ao que o jogador recebe atualmente, além de um contrato de três anos, com a possibilidade de renovação automática por metas de desempenho.