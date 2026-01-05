Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia faz contato por Weverton, do Palmeiras

Tricolor pretende reforçar o gol com um nome experiente e oferecer um salário superior ao que o jogador recebe no Verdão
Com a saída de Marcos Felipe, o Bahia agora procura um novo goleiro para a temporada 2026. Um nome que entrou no radar foi o goleiro Weverton, do Palmeiras. O clube baiano procurou o staff do atleta para perguntar sobre condições do negócio e crer em proposta atrativa para contratar o arqueiro de 38 anos. A informação é do “ge”.

O Bahia, aliás, pretende reforçar o gol com um nome experiente e oferecer um salário superior ao que o jogador recebe atualmente, além de um contrato de três anos, com a possibilidade de renovação automática por metas de desempenho.

Mesmo assim, pessoas próximas ao atleta indicam que Weverton não pensa em deixar o Palmeiras neste momento. O goleiro é um dos pilares do elenco de Abel Ferreira e segue sendo peça importante tanto pela liderança quanto pela regularidade em campo.

Desde 2017 no Palmeiras, Weverton soma 448 partidas e 12 títulos conquistados. Entre eles duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e quatro Paulistões. A chegada do arqueiro elevaria o patamar da disputa na posição, oferecendo a Ceni uma opção com vasta experiência internacional.

Na meta, o Tricolor de Aço, portanto, conta com Ronaldo, que se destacou no fim da última temporada e teve seu passe adquirido em definitivo. Além dele, João Paulo, emprestado pelo Santos até junho de 2026.

