Ausência de Abel Ferreira na reapresentação gera críticas de ex-Palmeiras: “Tem que dar o exemplo”

“O Abel tem que dar o exemplo. Ele é o comandante. Tem que chegar primeiro lá. Receber o Marlon Freitas e os outros jogadores também. Na minha visão, como ex-atleta, isso pega muito mal. Se meu comandante não está comigo nos primeiros dias, como vai comandar depois? O clube tinha uma reapresentação marcada”, questionou.

Os jogadores do Palmeiras retornaram aos trabalhos nesse domingo (4). A reapresentação ocorreu entre os atletas, contudo, a figura mais importante da comissão técnica, o treinador Abel Ferreira, não voltou. Isso porque ele ganhou mais alguns dias de férias e é esperado entre terça e quarta-feira. Todavia, Edu Dracena, ex-jogador do Verdão, condenou a postura do português. Ele ressaltou que o exemplo deve partir de cima para baixo.

Contudo, há uma explicação para Abel Ferreira ter alguns dias a mais de férias. Após as competições de 2025, o treinador precisou ficar mais dias em São Paulo para reuniões com a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros, a fim de planejar a atual temporada. Assim, ele conquistou o direito de ficar alguns dias a mais na Europa, descansando com a família. Aliás, isso ocorreu também na reapresentação do elenco em 2025. Na ocasião, inclusive, Ferreira ficou uma semana a mais de férias.

Todavia, é preciso ressaltar que as férias prolongadas de Abel Ferreira terão um custo ao Palmeiras. Afinal, ele retorna e, poucos dias depois, já terá uma partida para comandar seu elenco. A estreia do Verdão em 2026 será no sábado (10), às 20h30 (de Brasília), contra a Portuguesa, no Canindé.

Em retorno Abel Ferreira já terá Marlon Freitas

O Palmeiras se reapresentou com uma novidade: o volante Marlon Freitas, primeiro reforço para 2026, esteve na Academia de Futebol com os companheiros. Aliás, é preciso ressaltar que ele, até então, é o único reforço para a temporada.

Já na manhã desta segunda-feira, os jogadores passaram por uma bateria de exames médicos. O clube informou que os atletas passaram por coleta de exames laboratoriais, além de uma série de avaliações: cardiológicas, dermatológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, psicológicas, nutricionais, dentais e neurocognitivas. Além disso, houve ainda ultrassonografia, avaliações funcionais, biomecânicas e testes de força e potência.