Athletico negocia contratação de Luan Freitas, do Fluminense

Sem espaço, Luan Freitas deve ter uma saída em definitivo do Fluminense. Afinal, o Athletico, que retornou à Série A do Brasileirão em 2026, negocia a contratação do zagueiro para a temporada 2026. Ele possui vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2026 e não deve continuar no clube.

Clube de Curitiba analisa assinatura de vínculo longo com atleta, indicado pelo técnico Odair Hellmann, com o qual trabalhou no Rio de Janeiro. Antes da negociação com o Athletico, Luan Freitas recebeu sondagens de Turquia, Japão e China, mas não avançaram com uma proposta de fato.