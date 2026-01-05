Athletico negocia contratação de Luan Freitas, do Fluminense

Athletico negocia contratação de Luan Freitas, do FluminenseFuracão discute transação definitiva de zagueiro, que atuou emprestado pelo Tricolor ao Juventude na temporada passada
Sem espaço, Luan Freitas deve ter uma saída em definitivo do Fluminense. Afinal, o Athletico, que retornou à Série A do Brasileirão em 2026, negocia a contratação do zagueiro para a temporada 2026. Ele possui vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2026 e não deve continuar no clube.
Clube de Curitiba analisa assinatura de vínculo longo com atleta, indicado pelo técnico Odair Hellmann, com o qual trabalhou no Rio de Janeiro. Antes da negociação com o Athletico, Luan Freitas recebeu sondagens de Turquia, Japão e China, mas não avançaram com uma proposta de fato.
Em 2025, Luan somou 14 jogos e uma assistência pelo Juventude. Antes, havia atuado em 33 partidas pelo Paysandu. No total foram 47 jogos na temporada.
Ainda no ano passado, Luan Freitas esteve no Maracanã com a família para acompanhar o jogo entre Fluminense e Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo, aliás, teve um componente especial: seu irmão, Lucas Freitas, foi relacionado pelo lado vascaíno.
