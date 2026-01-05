Atacante dá “até logo” ao Atlético e é anunciado por clube árabe

João Marcelo, de 20 anos, chega ao Shabab Al-Ahli Dubai por empréstimo; contrato, contudo, estipula compra automática mediante metas / Crédito: Jogada 10

O atacante João Marcelo encerrou seu ciclo no Atlético nesta segunda-feira (5) e foi confirmado como novo reforço do Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. Aos 20 anos, o jovem jogador defenderá o clube árabe em contrato de empréstimo com validade até 31 de dezembro de 2026. O acordo entre as partes inclui cláusula de compra obrigatória, condicionada ao cumprimento de metas. Em publicação nas redes sociais, João Marcelo aproveitou para demonstrar gratidão ao Galo e deixou claro: a despedida é apenas um “até logo”.

“Hoje não digo adeus, digo até logo ao clube que confiou em mim e caminhou ao meu lado ao longo de 2025. Meu agradecimento à diretoria atleticana, ao staff e a todo o clube por uma temporada intensa, de aprendizado e de portas abertas. Ao time, que me acolheu desde o primeiro momento e me transformou, rapidamente, em mais um Galo Doido”, escreveu em legenda de postagem no Instagram. “Foram dias de crescimento, de entrega e de sentimento verdadeiro. Levo comigo cada experiência, cada pessoa e cada história vivida aqui. Belo Horizonte sempre estará no meu coração. É um pedaço de mim que sigo levando para onde eu for”, complementou. O Shabab Al-Ahli também utilizou as redes sociais para dar boas-vindas ao novo reforço. “Damos as boas-vindas ao nosso novo atacante João Marcelo, de 20 anos, para ser um novo integrante do elenco. Bem-vindo à Fortaleza Red Power. Juntos fazemos glória e escrevemos história”, escreveu o clube.