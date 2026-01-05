Atacante dá “até logo” ao Atlético e é anunciado por clube árabe

Atacante dá “até logo” ao Atlético e é anunciado por clube árabeJoão Marcelo, de 20 anos, chega ao Shabab Al-Ahli Dubai por empréstimo; contrato, contudo, estipula compra automática mediante metas
O atacante João Marcelo encerrou seu ciclo no Atlético nesta segunda-feira (5) e foi confirmado como novo reforço do Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. Aos 20 anos, o jovem jogador defenderá o clube árabe em contrato de empréstimo com validade até 31 de dezembro de 2026. O acordo entre as partes inclui cláusula de compra obrigatória, condicionada ao cumprimento de metas.
Em publicação nas redes sociais, João Marcelo aproveitou para demonstrar gratidão ao Galo e deixou claro: a despedida é apenas um “até logo”.
“Hoje não digo adeus, digo até logo ao clube que confiou em mim e caminhou ao meu lado ao longo de 2025. Meu agradecimento à diretoria atleticana, ao staff e a todo o clube por uma temporada intensa, de aprendizado e de portas abertas. Ao time, que me acolheu desde o primeiro momento e me transformou, rapidamente, em mais um Galo Doido”, escreveu em legenda de postagem no Instagram.
“Foram dias de crescimento, de entrega e de sentimento verdadeiro. Levo comigo cada experiência, cada pessoa e cada história vivida aqui. Belo Horizonte sempre estará no meu coração. É um pedaço de mim que sigo levando para onde eu for”, complementou.
O Shabab Al-Ahli também utilizou as redes sociais para dar boas-vindas ao novo reforço.
“Damos as boas-vindas ao nosso novo atacante João Marcelo, de 20 anos, para ser um novo integrante do elenco. Bem-vindo à Fortaleza Red Power. Juntos fazemos glória e escrevemos história”, escreveu o clube.
João Marcelo no Atlético
Após se destacar pelo Guarani no Campeonato Paulista, João Marcelo foi adquirido pelo Galo em 2025. Durante a temporada, o atacante participou de 11 partidas pelo time mineiro e contribuiu com uma assistência.
Com o avanço do calendário, o Atlético optou por dar mais espaço ao jovem na equipe sub-20, onde pôde mostrar novamente seu potencial. Nesse período, João Marcelo entrou em campo em seis jogos e balançou as redes em duas oportunidades.
