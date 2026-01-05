Acertado com o Vasco, Johan Rojas se despede do Monterrey, do México

Acertado com o Vasco, Johan Rojas se despede do Monterrey, do MéxicoMeia colombiano de 23 anos tem chegada prevista ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Jogador será emprestado até o final do ano
Acertado com o Vasco, o meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos, se despediu do Monterrey, do México, com um vídeo nas redes sociais. Na postagem, vários lances do jogador pelo clube mexicano e a frase “Gracias, Rayados”, que é o apelido do time.
Johan Rojas tem previsão de chegada ao Rio de Janeiro na quarta-feira (7). O Vasco fechou a contratação do meia por empréstimo com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas. O valor gira em torno de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,9 milhões).
LEIA MAIS: Lucas Piton treina sem dores e se aproxima de retorno ao Vasco
Revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Johan Rojas joga no futebol mexicano desde 2024. Por lá, além do Monterrey, defendeu o Necaxa, por empréstimo. Ao todo, foram 52 partidas, cinco gols marcados e três assistências.
No Vasco, Johan Rojas vai reforçar três posições do meio para frente. Além de atuar como ponta pelos dois lados, também joga como meia central, sendo opção para Nuno Moreira, Andrés Gómez e Coutinho. Insinuante, o jogador tem o drible e a velocidade como pontos fortes.