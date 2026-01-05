Acertado com o Vasco, Johan Rojas se despede do Monterrey, do México

Meia colombiano de 23 anos tem chegada prevista ao Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Jogador será emprestado até o final do ano

Acertado com o Vasco, o meia colombiano Johan Rojas, de 23 anos, se despediu do Monterrey, do México, com um vídeo nas redes sociais. Na postagem, vários lances do jogador pelo clube mexicano e a frase “Gracias, Rayados”, que é o apelido do time.

Johan Rojas tem previsão de chegada ao Rio de Janeiro na quarta-feira (7). O Vasco fechou a contratação do meia por empréstimo com obrigação de compra em caso de cumprimento de metas. O valor gira em torno de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,9 milhões).