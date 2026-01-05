“Ninguém me pediu autógrafo”: Arrascaeta rouba cena em camarim da dupla Henrique & Juliano

“Ninguém me pediu autógrafo”: Arrascaeta rouba cena em camarim da dupla Henrique & JulianoEm vídeo, cantor brinca sobre caso inusitado nos bastidores envolvendo o camisa 10 do Flamengo e membros de sua equipe em show no Maracanã
Na noite em que o Maracanã trocou o grito de gol pelos versos do sertanejo, quem acabou no centro das atenções não estava no palco. Durante o show da dupla Henrique & Juliano, no sábado (3), o público e até os bastidores se voltaram para Giorgian De Arrascaeta.
A dupla sertaneja se apresentou no Rio de Janeiro com a turnê Manifesto Musical, em uma noite que reuniu milhares de pessoas no Maracanã. O evento teve abertura do cantor Belo e contou com a presença de diversos famosos. Ainda assim, foi Arrascaeta quem roubou parte da cena.
Declaradamente fã de sertanejo, o jogador aproveitou um raro momento fora da rotina intensa como atleta e pai para curtir o show ao lado de Camila Bastiani. O camisa 10 do Flamengo circulou pelo estádio com tranquilidade, marcou presença no camarim e distribuiu autógrafos durante o encontro com Henrique & Juliano.
Henrique, voz principal da dupla, brincou com o momento ao perceber que o jogador atraía mais atenção do que ele. “Ninguém me pediu autógrafo. Ninguém… Beleza. Ninguém me pediu”, disse, em tom bem-humorado.
O Henrique falando que ninguém pediu autógrafo dele, mas do Arraxxca…