Xabi Alonso comenta vaias a Vini Jr após goleada do Real Madrid

Atacante também não gostou de ser substituído na vitória por 5 a 1 sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid goleou Betis, neste domingo (4), mas nem tudo são flores. Apesar da vitória imponente no Santiago Bernabéu, o atacante Vinicius Jr. deixou o campo junto de Rodrygo e ouviu um misto de vaias e aplausos, além de sair esbravejando no momento da substituição. Diante disso, o técnico Xabi Alonso comentou sobre a reação do brasileiro e da torcida merengue.

“Para mim, o Vini entregou muito. Entrou muito bem no jogo, amarelou o lateral-direito, que precisou ser substituído, e atuou muito bem, sobretudo no primeiro tempo. É insistente, entrega demais à equipe. Gostei da partida que ele fez, com tudo que nos deu, e vai ser fundamental. Agora vamos para a Supercopa, contra o Atleti, e Vini será muito importante”, disse.