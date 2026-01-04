Xabi Alonso comenta vaias a Vini Jr após goleada do Real Madrid

Xabi Alonso comenta vaias a Vini Jr após goleada do Real MadridAtacante também não gostou de ser substituído na vitória por 5 a 1 sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol
O Real Madrid goleou Betis, neste domingo (4), mas nem tudo são flores. Apesar da vitória imponente no Santiago Bernabéu, o atacante Vinicius Jr. deixou o campo junto de Rodrygo e ouviu um misto de vaias e aplausos, além de sair esbravejando no momento da substituição. Diante disso, o técnico Xabi Alonso comentou sobre a reação do brasileiro e da torcida merengue.
“Para mim, o Vini entregou muito. Entrou muito bem no jogo, amarelou o lateral-direito, que precisou ser substituído, e atuou muito bem, sobretudo no primeiro tempo. É insistente, entrega demais à equipe. Gostei da partida que ele fez, com tudo que nos deu, e vai ser fundamental. Agora vamos para a Supercopa, contra o Atleti, e Vini será muito importante”, disse.
Xabi, aliás, reafirmou sua confiança em Vinicius Jr. O treinador tem certeza de que os torcedores do Real Madrid voltarão a aplaudir o atacante brasileiro.
“Entendemos os momentos. Vini é maduro, nós somos maduros e precisamos responder. Estamos todos juntos aqui para apoiar uns aos outros. O que queremos é dar nossa melhor versão, tanto coletiva quanto individualmente”, comentou.
Vinicius Junior, por fim, tem 25 jogos na atual temporada, sendo titular em 21 deles e somando cerca de 1.859 minutos em campo. O camisa 7 do Real Madrid marcou 5 gols e deu 7 assistências.
