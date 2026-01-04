Vasco acerta com seu primeiro reforço para 2026

Colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey (MEX), deve chegar por empréstimo de um ano com opção de compra / Crédito: Jogada 10

O Vasco deu mais um passo para anunciar sua primeira contratação para 2026. Neste domingo (4/1), o Cruz-Maltino encaminhou acerto com o ponta Johan Rojas, colombiano de 23 anos do Monterrey (MEX). Assim, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, os times acertaram os moldes do acordo. O Vasco, afinal, contratará o jogador por um empréstimo de 12 meses com obrigação de compra. Tal cláusula – sem valor divulgado – ocorrerá através de metas.